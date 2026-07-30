À LA UNE DU 30 JUIL 2026
[08:20]OM Mercato : énorme coup de tonnerre, Rulli aurait déjà un accord avec Manchester City !
[08:00]ASSE : après Lausanne, Cathro a tiré des enseignements très contrastés
[07:40]FC Nantes Mercato : les Kita sur le point de boucler le plus gros transfert de l’été !
[07:20]PSG Mercato : un nouveau coup à la Lucas Digne en préparation ?
[07:00]OM, Stade Rennais Mercato : tout se confirme pour le grand retour de Martin Terrier en L1 !
[06:00]ASSE Mercato : coup dur face à Lausanne, un dossier lancé en urgence ?
[05:00]OM Mercato : un ancien du FC Nantes aurait tapé dans l’œil de Lorenzi
[23:00]OM, OL, LOSC Mercato : Nabil Bentaleb a choisi son futur club, mais…
[22:41]RC Lens Mercato : Hervé Koffi a trouvé un club, signature imminente !
[22:21]FC Nantes Mercato : un nouveau départ officialisé

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, Stade Rennais Mercato : tout se confirme pour le grand retour de Martin Terrier en L1 !

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 07:00
Martin Terrier sous le maillot du Bayer Leverkusen
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Attaquant du Bayer Leverkusen, Martin Terrier (29 ans) serait envieux de revenir en France. L’OM et le Stade Renais sont bien dans la boucle.

Martin Terrier pourrait bien retrouver la Ligue 1 cet été. Foot Mercato confirme que l’attaquant du Bayer Leverkusen serait très intéressé par un retour en France, tandis que le Stade Rennais et l’OM suivraient sa situation.

Le Stade Rennais en discussions avec Terrier 

Vendu par Rennes au Bayer Leverkusen en 2024 contre 20 millions d’euros, Martin Terrier reste sous contrat avec le club allemand pour encore trois saisons. À 29 ans, l’ancien Lyonnais sort d’un exercice compliqué, marqué par des blessures à répétition.

Malgré sept buts et trois passes décisives en 44 rencontres, son rendement a été fortement perturbé par une rupture du tendon d’Achille en 2025, puis par une blessure à l’ischio-jambier en mars dernier. Depuis son arrivée en Allemagne, le natif d’Armentières a cumulé près de 300 jours d’absence.

Ces pépins physiques n’ont toutefois pas refroidi les clubs français. Selon nos informations, Martin Terrier serait particulièrement séduit par l’idée de revenir en Ligue 1. Le Stade Rennais serait déjà en discussions avec son ancien joueur. Un retour en Bretagne aurait forcément une saveur particulière pour l’attaquant, qui a connu les meilleures années de sa carrière sous le maillot rouge et noir. Entre 2020 et 2024, Terrier a inscrit 51 buts et délivré 24 passes décisives en 141 matches avec Rennes. Des statistiques qui expliquent pourquoi la perspective d’un retour au Roazhon Park l’intéresserait fortement.

Genesio apprécie toujours Terrier

Mais le Stade Rennais n’est pas seul dans la course. Comme expliqué par But! en début de semaine, l’OM serait également attentif à la situation du joueur. Le nom de Martin Terrier aurait été évoqué dans les discussions du mercato marseillais, même si aucune offensive concrète n’aurait encore été lancée. Le club phocéen dispose néanmoins d’un atout de taille : Bruno Genesio connaît parfaitement l’attaquant. Le nouvel entraîneur de l’OM a dirigé Terrier entre 2021 et 2023 à Rennes et apprécie particulièrement son profil polyvalent. Genesio ne serait pas opposé à l’idée de retrouver son ancien joueur sur la Canebière. Reste désormais à savoir si l’OM passera à l’action et surtout si Martin Terrier privilégiera un retour dans son ancien club ou un nouveau défi à Marseille.

OMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, Stade Rennais