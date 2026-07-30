Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Attaquant du Bayer Leverkusen, Martin Terrier (29 ans) serait envieux de revenir en France. L’OM et le Stade Renais sont bien dans la boucle.

Martin Terrier pourrait bien retrouver la Ligue 1 cet été. Foot Mercato confirme que l’attaquant du Bayer Leverkusen serait très intéressé par un retour en France, tandis que le Stade Rennais et l’OM suivraient sa situation.

Le Stade Rennais en discussions avec Terrier

Vendu par Rennes au Bayer Leverkusen en 2024 contre 20 millions d’euros, Martin Terrier reste sous contrat avec le club allemand pour encore trois saisons. À 29 ans, l’ancien Lyonnais sort d’un exercice compliqué, marqué par des blessures à répétition.

Malgré sept buts et trois passes décisives en 44 rencontres, son rendement a été fortement perturbé par une rupture du tendon d’Achille en 2025, puis par une blessure à l’ischio-jambier en mars dernier. Depuis son arrivée en Allemagne, le natif d’Armentières a cumulé près de 300 jours d’absence.

Ces pépins physiques n’ont toutefois pas refroidi les clubs français. Selon nos informations, Martin Terrier serait particulièrement séduit par l’idée de revenir en Ligue 1. Le Stade Rennais serait déjà en discussions avec son ancien joueur. Un retour en Bretagne aurait forcément une saveur particulière pour l’attaquant, qui a connu les meilleures années de sa carrière sous le maillot rouge et noir. Entre 2020 et 2024, Terrier a inscrit 51 buts et délivré 24 passes décisives en 141 matches avec Rennes. Des statistiques qui expliquent pourquoi la perspective d’un retour au Roazhon Park l’intéresserait fortement.

Genesio apprécie toujours Terrier

Mais le Stade Rennais n’est pas seul dans la course. Comme expliqué par But! en début de semaine, l’OM serait également attentif à la situation du joueur. Le nom de Martin Terrier aurait été évoqué dans les discussions du mercato marseillais, même si aucune offensive concrète n’aurait encore été lancée. Le club phocéen dispose néanmoins d’un atout de taille : Bruno Genesio connaît parfaitement l’attaquant. Le nouvel entraîneur de l’OM a dirigé Terrier entre 2021 et 2023 à Rennes et apprécie particulièrement son profil polyvalent. Genesio ne serait pas opposé à l’idée de retrouver son ancien joueur sur la Canebière. Reste désormais à savoir si l’OM passera à l’action et surtout si Martin Terrier privilégiera un retour dans son ancien club ou un nouveau défi à Marseille.