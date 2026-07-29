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FRANCE

OL : Lyon se fait cartonner par le Real Betis avant la Ligue des champions

Par William Tertrin - 29 Juil 2026, 22:04
Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL

Après une préparation estivale globalement encourageante, l’OL a terminé sa campagne de matchs amicaux sur une lourde défaite face au Real Betis (4-0) à Cadix.

L’OL a conclu sa préparation estivale par une défaite 4-0 face au Real Betis, lors du Trofeo Ciudad de La Línea disputé à Cadix. Pourtant séduisants en début de rencontre grâce à une bonne maîtrise du ballon, de l’intensité et des intentions offensives, les hommes de Paulo Fonseca ont été punis sur la première véritable occasion espagnole avant d’encaisser un deuxième but juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Lyonnais n’ont jamais réussi à inverser la tendance et ont subi les contres d’un Betis réaliste, auteur de deux nouveaux buts malgré plusieurs changements opérés par le staff lyonnais.

Cette défaite met un terme à une préparation marquée par quatre victoires en six rencontres et plusieurs motifs de satisfaction, notamment l’intégration rapide des recrues Julien Duranville, Kaïl Boudache, Mohamed Ouedraogo et Ruben Kluivert. Paulo Fonseca devra désormais rapidement tirer les enseignements de cette dernière répétition avant le premier rendez-vous majeur de la saison : le déplacement à Prague pour affronter le Sparta en barrage aller de qualification à la Ligue des champions. L’objectif est désormais de retrouver l’efficacité et la solidité affichées lors des précédents matchs amicaux afin d’aborder cette échéance européenne dans les meilleures conditions.

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