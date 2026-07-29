ASSE : Ekwah à nouveau pris pour cible lors du match amical face à Lausanne

Malgré la large victoire de l’ASSE contre Lausanne (4-0) en match de préparation, Pierre Ekwah est une nouvelle fois retrouvé au cœur des tensions avec les supporters.

La première victoire estivale de l’ASSE est presque passée au second plan. Ce mercredi, les Verts ont largement dominé Lausanne (4-0) à Divonne-les-Bains. Une prestation convaincante pour les hommes d’Ian Cathro, qui a profité de cette rencontre à huis clos pour offrir un temps de jeu conséquent à une grande partie de son effectif.

Si Augustine Boakye, tout juste revenu à l’entraînement, ainsi que Zuriko Davitashvili ont suivi la rencontre en observateurs, Pierre Ekwah était lui aussi présent aux côtés du groupe. Le milieu de terrain poursuit sa préparation avec les Verts depuis la reprise et participe actuellement au stage organisé à Divonne-les-Bains, sans avoir pris part à la rencontre.

Les supporters ne désarment pas

La présence de Pierre Ekwah continue toutefois de provoquer une vive hostilité chez une partie des supporters stéphanois. La veille de la rencontre, les Magic Fans avaient déjà affiché une banderole devant le Centre sportif Robert-Herbin avec un message sans équivoque : « On ne lâchera pas, Ekwah casse-toi ».

Ce mercredi, malgré le huis clos de la rencontre, les Green Angels ont à leur tour exprimé leur colère, comme le rapporte EVECT. Un nouveau message a été accroché sur les grilles des installations de Divonne-les-Bains, où se disputait le match amical. La banderole affichait le texte suivant : « Ekwah : On te traquera tant que tu porteras ce maillot. »

Ces nouvelles actions illustrent le climat de défiance qui entoure toujours Pierre Ekwah. Revenu dans le Forez après son prêt, le milieu de terrain reste dans le viseur des principaux groupes ultras, qui ne lui pardonnent pas son refus d’évoluer en Ligue 2 la saison passée. Alors que le joueur poursuit normalement sa préparation sous les ordres d’Ian Cathro, le dossier continue d’alimenter les tensions autour de l’ASSE, malgré le bon déroulement de la préparation sportive.