FC Nantes Mercato : c’est imminent pour le transfert de Matthis Abline !

Le départ de Matthis Abline du FC Nantes vers l’AS Monaco est désormais tout proche d’être officialisé.

Le feuilleton Matthis Abline semble connaître son dénouement. Selon les informations de Flavien Trésarrieu, journaliste à L’Équipe, l’attaquant du FC Nantes a validé les dernières étapes de son transfert vers l’AS Monaco. « Tout validé, signature imminente », a indiqué le journaliste sur les réseaux sociaux, alors que la visite médicale était programmée mercredi en Principauté.

Le club nantais avait autorisé son joueur à se rendre à Monaco afin de finaliser l’opération. Sauf retournement de situation, Matthis Abline devrait donc parapher un contrat de cinq saisons avec l’ASM.

Un transfert historique pour le FC Nantes

Cette vente représente une opération majeure pour les Canaris. Le montant évoqué tourne autour de 30 millions d’euros, ce qui ferait d’Abline le transfert sortant le plus important de l’histoire du FC Nantes.

Arrivé définitivement chez les Nantais après son passage au Stade Rennais, l’attaquant de 23 ans était devenu l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif. Malgré une saison plus compliquée collectivement, son profil de joueur offensif capable de prendre la profondeur a continué d’attirer plusieurs clubs.

Monaco accélère pour renforcer son attaque

Du côté de l’AS Monaco, cette arrivée répond à une volonté de renforcer le secteur offensif. Le club de la Principauté avait fait d’Abline une priorité et avait avancé ses pions depuis plusieurs mois dans ce dossier.

L’ASM aurait finalement pris le dessus sur la concurrence, notamment après plusieurs discussions avec Nantes. Le joueur, séduit par le projet monégasque, aurait donné son accord pour rejoindre le Rocher et poursuivre sa progression dans un environnement européen.

Une nouvelle page s’ouvre pour Abline

Pour Matthis Abline, ce transfert représente une étape importante dans sa carrière. Après avoir connu les exigences du maintien avec Nantes, l’ancien international Espoirs français va désormais retrouver un club avec des ambitions plus élevées.

À Nantes, son départ va laisser un vide offensif important mais permettra aussi au club de disposer de moyens financiers conséquents pour reconstruire son effectif après une période difficile.

Le mercato du FC Nantes continue donc de s’animer autour de ses joueurs les plus convoités, et la signature imminente d’Abline à Monaco devrait rapidement devenir l’un des mouvements majeurs de l’été en Ligue 1.