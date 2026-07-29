OM Mercato : énorme coup de tonnerre pour le transfert de Facundo Medina

L’avenir de Facundo Medina pourrait se jouer très rapidement. Le défenseur de l’OM est toujours en concurrence avec Miguel Gutiérrez pour rejoindre le Bayer Leverkusen, qui doit trancher son choix dans les prochaines heures.

Le dossier Facundo Medina entre dans une phase décisive. Arrivé à l’OM l’été dernier avec un statut important dans le projet du club, le défenseur argentin figure désormais parmi les priorités du Bayer Leverkusen pour renforcer son secteur gauche. Selon les informations rapportées par la presse allemande, notamment BILD, le club de Bundesliga souhaite avancer rapidement dans ce dossier.

Leverkusen aurait placé Facundo Medina et Miguel Gutiérrez parmi les deux profils finalistes étudiés pour le poste. La direction allemande doit désormais choisir entre deux joueurs aux caractéristiques différentes avant de passer éventuellement à l’action.

Medina, un profil apprécié en Allemagne

À Marseille, Facundo Medina ne s’est pas vraiment imposé pour sa première saison, mais son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche, correspond tout de même aux recherches du Bayer Leverkusen.

L’OM aurait fixé une valorisation comprise entre 20 et 25 millions d’euros pour son joueur. Une somme qui permettrait au club phocéen de réaliser une opération financière intéressante alors que Medina représente un investissement important depuis son arrivée en provenance du RC Lens après son prêt avec obligation d’achat.

Miguel Gutiérrez, l’autre option du Bayer

Face à l’Argentin, Miguel Gutiérrez reste également dans la course. Le latéral espagnol présente un profil davantage tourné vers l’animation offensive et la qualité technique. Le choix du Bayer dépendra donc de l’équilibre recherché par le staff allemand entre solidité défensive et capacité de projection.

Le club allemand devrait rendre sa décision dans un délai très court, possiblement sous 48 heures. Une réponse qui pourrait directement influencer le mercato défensif de l’OM.

Un dossier à surveiller pour Marseille

Si Leverkusen décide finalement de miser sur Facundo Medina, l’Olympique de Marseille devra rapidement anticiper la suite. Le défenseur argentin est considéré comme un élément important d’un effectif qui va beaucoup bouger, et son départ obligerait les dirigeants marseillais à étudier une solution de remplacement.

Pour l’instant, aucune offre définitive n’a été annoncée, mais le dossier est clairement entré dans sa phase finale. Les prochaines 48 heures pourraient donc être déterminantes pour l’avenir de Medina et pour le mercato de l’OM.