RC Lens Mercato : le transfert imminent de Sangaré provoque déjà une grosse polémique

Annoncé tout proche de Brentford pour un montant avoisinant les 48 millions d’euros, Mamadou Sangaré pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens. Pourtant, chez de nombreux supporters, le montant fait déjà débat.

Le RC Lens est en passe de réaliser une vente historique. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par plusieurs médias, Brentford est en négociations très avancées pour recruter Mamadou Sangaré. Le montant de l’opération approcherait les 48 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus, tandis que Crystal Palace reste à l’affût en cas de surenchère.

Si l’accord se concrétise, Sangaré deviendrait la plus grosse vente de l’histoire du Racing, devant le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig en 2023. Arrivé seulement un an plus tôt en provenance du Rapid Vienne pour un investissement estimé à 5 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 3 millions de bonus, l’international malien offrirait au club artésien une plus-value exceptionnelle.

Pourquoi certains supporters jugent ce prix insuffisant

Malgré l’ampleur du montant annoncé, une partie des supporters lensois estime que Mamadou Sangaré aurait pu partir encore plus cher.

Le raisonnement est simple : le milieu malien sort d’une saison référence, a démontré qu’il pouvait être performant dans un championnat majeur et possède déjà une solide expérience du très haut niveau. Sa régularité, son impact physique et sa capacité à faire progresser le ballon en font un profil particulièrement recherché sur le marché anglais.

Pour beaucoup, voir un joueur de ce niveau partir pour environ 48 millions d’euros laisse un sentiment mitigé, surtout dans un marché où les clubs de Premier League n’hésitent plus à investir massivement.

La comparaison avec Bamba et Bouaddi revient souvent

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters comparent déjà ce dossier à ceux d’Aladji Bamba (transféré de Monaco à Newcastle) ou d’Ayyoub Bouaddi (joueur du LOSC très courtisé), deux jeunes joueurs dont les valorisations sont régulièrement évoquées à des niveaux très élevés.

Une comparaison qui mérite toutefois d’être nuancée. Bamba comme Bouaddi présentent un potentiel immense, mais ils sont également plus jeunes que Sangaré (20 et 18 ans contre 24 ans). Surtout, ils ont déjà eu l’occasion de se montrer en Ligue des Champions, un élément qui pèse fortement dans l’évaluation d’un joueur par les recruteurs et les directions sportives.

L’exposition en Coupe d’Europe constitue souvent un accélérateur de valeur, car elle permet de juger un joueur face à des adversaires d’un niveau supérieur et dans un contexte de forte pression. La nationalité peut également jouer, et un transfert dans un club moyen de Premier League peut surtout représenter une « porte d’entrée » afin de rejoindre une formation anglaise beaucoup plus huppée dans le cas de Sangaré.

Un record historique malgré les critiques

Quoi qu’il arrive, une vente proche des 48 millions d’euros représenterait un immense succès financier pour le RC Lens. En une seule saison, Mamadou Sangaré aura considérablement fait grimper sa cote, au point d’attirer plusieurs formations de Premier League. Si Brentford finalise l’opération dans ces conditions, le Racing enregistrera la plus importante vente de son histoire, tout en confirmant sa capacité à détecter et valoriser des profils à très fort potentiel.

Reste désormais à savoir si Crystal Palace décidera de relancer le dossier ou si Brentford bouclera définitivement ce qui pourrait être l’un des transferts majeurs de l’été en Ligue 1.