OM Mercato : après Todibo, un nouveau contrat XXL est déjà prêt pour une autre recrue

Après avoir préparé un gros contrat pour Jean-Clair Todibo, l’OM a fait de même pour le latéral droit algérien Rafik Belghali.

En quête d’un renfort au poste de latéral droit, l’OM aurait identifié Rafik Belghali comme une priorité. D’après le journaliste italien Nicolò Schira, les dirigeants marseillais ont ouvert des discussions avec l’Hellas Vérone afin de trouver un accord pour le défenseur de 24 ans. Une offre avait même déjà été évoquée, comme rapporté sur notre site.

La formule envisagée est un prêt assorti d’une option d’achat, qui deviendrait obligatoire si certains objectifs sportifs sont atteints. Une structure de transfert qui arrange forcément l’OM, obligé de bricoler avec ses finances en délicatesse.

Un contrat jusqu’en 2031 est déjà prêt

Toujours selon la même source, l’OM aurait déjà préparé les bases d’un contrat de longue durée pour l’international algérien. Belghali signerait un engagement jusqu’en 2031, preuve de la confiance que le club placerait dans son potentiel.

À seulement 24 ans, le défenseur présente un profil qui correspond à la stratégie olympienne : jeune, doté d’une marge de progression importante et déjà habitué au haut niveau grâce à son passage en Serie A.

Vérone réclame entre 13 et 15 millions d’euros

Si les négociations sont bien engagées, le dossier reste encore loin d’être bouclé. L’Hellas Vérone valorise son joueur entre 13 et 15 millions d’euros, un montant qui explique la volonté marseillaise de privilégier un montage financier avec prêt et obligation d’achat différée.

Arrivé en Italie après un passage remarqué en Belgique, Rafik Belghali s’est rapidement imposé grâce à ses qualités offensives, sa vitesse et sa capacité à évoluer dans différents systèmes tactiques.

Un profil qui coche les cases pour Marseille

International algérien, capable d’apporter autant défensivement qu’offensivement, Belghali correspond au type de joueur recherché par l’OM pour renforcer son couloir droit. Son âge, son expérience en Serie A et sa progression constante en font un élément particulièrement convoité durant ce mercato estival.

Les prochains jours devraient permettre de savoir si les discussions entre Marseille et Vérone débouchent sur un accord définitif ou si le club phocéen devra revoir son offre pour convaincre les dirigeants italiens.