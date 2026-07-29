Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Bruno Genesio a donné des nouvelles rassurants de Nayef Aguerd (30 ans), un départ de l’OM pourrait s’organiser lors de ce mercato estival.

Quelques heures après les propos rassurants de Bruno Genesio sur son état physique, Nayef Aguerd (30 ans) pourrait déjà se retrouver au cœur d’un nouveau feuilleton mercato à l’OM.

Une destination exotique pour Aguerd ?

Si l’entraîneur marseillais s’est montré optimiste quant au retour progressif de son défenseur, la direction de l’OM serait ouverte à un départ de l’international marocain avant la fin du mercato. Selon nos informations, plusieurs raisons expliquent cette position : un salaire important, mais aussi les incertitudes liées à son état physique après une saison perturbée par les blessures.

Radio Mars, basée à Casablanca, affirme de son côté que plusieurs clubs du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis suivent désormais de près la situation du défenseur de 30 ans. Ces formations auraient un avantage de taille : elles seraient prêtes à lui proposer une rémunération supérieure à celle qu’il perçoit actuellement à Marseille, ce qui pourrait faciliter un accord entre toutes les parties.

Un départ qui relancerait le mercato de l’OM

Recruté l’an dernier en provenance de West Ham, Nayef Aguerd n’a jamais réellement réussi à enchaîner les performances attendues sous le maillot olympien. Sa longue blessure aux adducteurs en fin de saison l’avait notamment privé de la Coupe du monde avec le Maroc.

Si son transfert venait à se concrétiser, l’OM récupérerait une marge de manœuvre financière non négligeable tout en libérant une place dans l’effectif de Bruno Genesio. Grégory Lorenzi pourrait alors accélérer sur un nouveau défenseur central afin de compenser ce départ et poursuivre la reconstruction de l’arrière-garde marseillaise.