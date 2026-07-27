Kojo Peprah Oppong (22 ans), défenseur central de l’OGC Nice, suscite de plus en plus d’intérêts sur ce mercato. Celui du Stade Rennais est confirmé.

Le Stade Rennais continue de préparer ses options pour renforcer sa défense. Alors que le dossier Charlie Cresswell reste complexe, une autre piste prend de l’ampleur : celle menant à Kojo Peprah Oppong.

Oppong, une révélation qui attire les convoitises

Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier en provenance de Norrköping, en Suède, Kojo Peprah Oppong n’était pas forcément destiné à devenir un titulaire aussi rapidement. Mais le défenseur central ghanéen a profité des absences dans le secteur défensif niçois pour saisir sa chance.

À seulement 22 ans, il s’est imposé comme une valeur sûre de la formation azuréenne avec 40 titularisations en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances lui ont également permis de découvrir la sélection ghanéenne et de participer à la Coupe du monde 2026 avec les Black Stars. Une progression qui a forcément fait grimper sa cote.

Intérêt pour Oppong confirmé au Stade Rennais

Recruté pour environ 2,7 millions d’euros il y a un an, Oppong pourrait désormais rapporter beaucoup plus à Nice. Sa valeur est aujourd’hui estimée entre 10 et 15 millions d’euros. Selon L’Équipe, plusieurs clubs européens surveillent sa situation, notamment Burnley et Trabzonspor. Mais un club de Ligue 1 serait également positionné. D’après l’insider Jonathan, il s’agit bien du Stade Rennais. Une information qui confirme l’intérêt révélé ces derniers jours. Le SRFC verrait même Oppong comme une alternative crédible en cas d’échec dans le dossier Charlie Cresswell.

Du côté de l’OGC Nice, la volonté première serait de conserver son jeune défenseur, sous contrat jusqu’en 2029. Mais la situation économique du club pourrait pousser les dirigeants niçois à réfléchir. Les Aiglons doivent notamment récupérer environ 70 millions d’euros entre les ventes de joueurs et les économies salariales, ce qui pourrait rendre certains départs envisageables. Pour Franck Haise, qui connaît parfaitement son ancien protégé à Nice et les profils défensifs capables d’évoluer à haute intensité, Oppong représente donc une option particulièrement intéressante. Le Stade Rennais garde plusieurs portes ouvertes pour solidifier son arrière-garde cet été.