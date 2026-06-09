Buteur contre l’ASSE en barrages e Ligue 1, Jonathan Clauss (OGC Nice, 33 ans) a dévoilé le sexe son premier enfant.

Quelques jours après avoir participé au maintien de l’OGC Nice face à l’ASSE lors des barrages, Jonathan Clauss a partagé une nouvelle bien plus importante que n’importe quel résultat sportif. L’ancien joueur de l’OM et du RC Lens a en effet dévoilé le sexe de son futur enfant à travers un message particulièrement touchant publié sur les réseaux sociaux.

Très actif ces dernières semaines auprès de sa compagne Pauline, avec qui il avait notamment célébré récemment son 30e anniversaire lors d’une grande fête entourée de leurs proches, le piston de l’OGC Nice a cette fois partagé une annonce qui a ému ses abonnés.

Les Clauss vont avoir une fille !

« Derrière chaque grand homme se cache une grande femme… et sa petite fille », a écrit Jonathan Clauss sur Instagram. Une publication qui confirme que l’international français s’apprête à devenir papa d’une petite fille. Rapidement, les messages de félicitations ont afflué sous sa publication. Supporters, proches et observateurs du football ont salué ce moment de bonheur dans la vie du joueur de 33 ans.

Après une saison riche en émotions sur le terrain, marquée notamment par les barrages de Ligue 1 face à l’ASSE, Clauss s’apprête donc à vivre une autre aventure, sans doute la plus importante de toutes. À l’heure où son avenir sportif continue d’alimenter certaines spéculations à l’approche du mercato, le principal intéressé semble surtout concentré sur son bonheur familial. Une belle parenthèse pour celui qui s’est imposé au fil des années comme l’un des latéraux les plus appréciés du football français.