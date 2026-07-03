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FRANCE

OM, RC Lens, OGC Nice : Jonathan Clauss vit le plus grand moment de sa vie loin des terrains

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 23:30

Jonathan Clauss vit un heureux événement sur le plan personnel : la naissance de sa fille, Maddie.

Jonathan Clauss, actuellement joueur de l’OGC Nice, traverse une période particulièrement heureuse loin des terrains. L’ancien joueur du RC Lens et de l’OM vient en effet d’accueillir son premier enfant avec son épouse. En effet, le couple a récemment célébré la naissance de leur petite fille prénommée Maddie, née il y a quelques jours déjà.

Un message émouvant pour annoncer l’heureux événement

« Notre cœur bat désormais à trois. 💖 Cela fait déjà 8 jours que notre vie a changé et que notre plus belle aventure a commencé. On a pris le temps de vivre cette rencontre loin des écrans, de savourer chaque regard, chaque câlin, chaque instant, dans notre petite bulle d’amour. Aujourd’hui, il est temps de vous présenter notre plus beau cadeau… Bienvenue dans notre vie, Maddie mon amour, on t’aime déjà plus que les mots ne pourront jamais l’exprimer. ✨ », a publié Pauline Clauss sur son compte Instagram.

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