OGC Nice – ASSE (4-1) : les notes des Verts

L’ASSE s’est inclinée à Nice hier soir et elle évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Voici nos notes pour les Verts.

LARSONNEUR (4)

Deux arrêts devant Nadé et Mendy (39e) après avoir été sauvé par son poteau sur une frappe de Wahi (20e). Mais il a fini par encaisser quatre buts face à des Niçois incapables d’en marquer un seul il y a quinze jours face à Metz (0-0) lors de la dernière journée de L1…

APPIAH (6), puis FERREIRA

Appiah a livré une bonne première mi-temps, avec plusieurs centres dangereux et un sauvetage (60e). Avant de laisser sa place à FERREIRA, qui a coulé avec le navire.

LE CARDINAL (6), puis NADE (3)

Le Cardinal a lui aussi été à son avantage en première mi-temps avec de bonnes interventions et de bonnes relances. Trop court physiquement, il a été remplacé au retour des vestiaires par NADE, bien moins à son affaire et pas exempt de tout reproche sur deux buts niçois.

BERNAUER (4)

Une bonne première mi-temps, malgré un balai (39e). Mais la suite, on la connait…

PEDRO (4)

Aligné à gauche, il s’est signalé par un sauvetage (22e). Mais à l’image de l’équipe, il a mal fini.

KANTE (4), puis TARDIEU

Kanté a plutôt bien débuté, en étant présent sur les seconds ballons. Mais il a baissé le pied au fil des minutes. Remplacé par TARDIEU, transparent.

GADEGBEKU (4), puis DUFFUS

Gadegbeku n’a pas confirmé sa belle prestation du match aller. Son renvoi plein axe de la tête a permis aux Niçois d’ouvrir le score. Remplacé par DUFFUS, entré bien tardivement.

BOAKYE (4)

Deux ou trois bons ballons et une volée trop écrasée (26e) avant de disparaître.

CARDONA (6), puis MOUEFFEK

Cardona a été le Stéphanois le plus dangereux en première mi-temps, avec un but refusé pour un hors-jeu de Stassin (9e) et deux ou trois percussions sur son aile droite. Remplacé à 1-0 pour Nice par MOUEFFEK, qui a raté son entrée en jeu.

STASSIN (3)

Le Belge a raté son match, comme à l’aller. Un contre mal négocié (2e), un hors-jeu qui a empêché le but de Cardona d’être validé (9e). Trop court sur deux centres de Cardona (18e) et Appiah (35e), et un poteau (54e). Ce n’était pas sa soirée, une fois encore.

DAVITASHVILI (4)

Il a transformé le penalty offert par la VAR. Et c’est tout.