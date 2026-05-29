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OGC Nice – ASSE : les compos ont fuité avec un choix fort de Montanier !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 08:00
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Philippe Montanier (ASSE)

Voici les compos probables du barrage retour d’accession à la Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’ASSE.

Qui rejoindra Ligue 1 ? Dans une Allianz Riviera à huis-clos, l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne s’affrontent ce vendredi (20h45) en barrage retour d’accession.

Ferreira titulaire plutôt qu’Appiah ou Old ?

Pour cette seconde manche, l’entraîneur des Verts, Philippe Montanier, devrait procéder à un changement dans son onze de départ, selon les informations de L’Équipe. Dennis Appiah devrait être remplacé en défense par Joao Ferreira. De retour de blessure, Ben Old, l’habituel titulaire au poste de latéral gauche, devrait quant à lui débuter sur le banc.

Côté niçois, Claude Puel devrait effectuer davantage de retouches. Dante, Djibril Coulibaly et Elye Wahi sont annoncés titulaires et remplaceraient respectivement Juma Bah, Hicham Boudaoui et Tiago Gouveia au coup d’envoi.

Les compos probables

OGC Nice : Diouf – Mendy, Dante, Oppong – Clauss, Coulibaly, Sanson, Bard – Cho, Diop, Wahi.

ASSE : Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal, Bernauer, Pedro – Kanté, Gadegbeku, Boakye – Cardona, Davitashvili, Stassin.

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