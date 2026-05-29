RC Lens : Saint-Maximin, une saison marquante avant le grand saut ?

Arrivé à Lens lors du dernier mercato d’hiver, Allan Saint-Maximin a rapidement trouvé sa place dans la maison Sang et Or après une expérience difficile en Liga MX. L’attaquant français de 29 ans, passé notamment par Newcastle, a signé une fin de saison remarquée, participant activement à la dynamique artésienne avec 3 buts et 3 passes décisives en 10 rencontres de Ligue 1.

Au-delà des chiffres, Saint-Maximin s’est illustré lors du rendez-vous historique du RC Lens au Stade de France. Auteur d’une prestation solide lors de la victoire 3-1 face à Nice, il a contribué à offrir au peuple lensois une Coupe de France attendue depuis plus de vingt ans. L’ambiance exceptionnelle vécue par les supporters et les joueurs au Stade de France a marqué les esprits, confirmant la belle alchimie entre l’équipe et son public.

Désormais en fin de contrat au 30 juin, Saint-Maximin réfléchit à son avenir. Selon les informations de FootMercato, Charlotte FC, formation de MLS, a fait part d’un intérêt concret pour l’attirer en tant que designated player dès la saison prochaine. Un statut qui permettrait à l’international français de bénéficier d’un cadre contractuel privilégié, comme d’autres grands noms du championnat nord-américain.

Face à cette approche, la direction lensoise ne ménage pas ses efforts pour retenir l’élément prometteur, en mettant en avant la perspective de disputer la Ligue des Champions l’an prochain. Les planètes semblent enfin parfaitement alignées dans ce dossier, mais reste à savoir si cela sera suffisant pour le convaincre de rester quelques mois de plus dans le Nord.