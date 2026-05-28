RC Lens : coup dur pour Amadou Haidara

Le milieu de terrain du RC Lens, Amadou Haidara, a annoncé avoir subi une légère intervention chirurgicale.

C’est une publication assez inattendue d’Amadou Haidara sur ses réseaux sociaux ce jeudi. En effet, le milieu de terrain du RC Lens a tenu à rassurer les supporters, indiquant qu’il avait subi une opération qui s’est bien déroulée.

« J’ai subi aujourd’hui une légère opération. L’intervention s’est bien déroulée et je suis déjà tourné vers la suite. Ce n’est jamais un moment facile, mais cette étape était nécessaire. Maintenant, place au travail, à la récupération et à tout ce qu’il faut pour revenir au plus vite sur le terrain. Merci à tous pour vos messages et votre soutien, ça compte énormément », a-t-il écrit. Une annonce assez surprenante, étant donné que le club n’avait même pas encore communiqué sur le sujet.

Une blessure à l’épaule et une tendinite en mars dernier

Arrivé l’hiver dernier à Lens, le joueur international malien de 28 ans s’inscrit dans le projet lensois avec l’ambition de s’imposer dans l’entrejeu, notamment avec les départs qui se profilent. Son intégration progressive au sein du groupe artésien doit désormais s’accompagner d’une période de soins et de reprise physique adaptée.

Depuis sa signature, Haidara a disputé 10 rencontres (1 but, 1 passe décisive). Il avait été touché à l’épaule durant la CAN, et loupé le match contre Angers en mars dernier pour une légère gêne aux adducteurs, de l’ordre de la tendinite. En début de saison avec Leipzig, il avait été freiné par une blessure musculaire aux ischio-jambiers.

Pierre Sage avait d’ailleurs déclaré : « Pour lui, jouer une demi-heure, c’est très contraignant pour le moment. C’est pour ça aussi que ses temps de jeu sont gérés de la sorte ». Cette opération lui permettra, on l’espère, d’aborder la saison 26-27 en pleine possession de ses moyens.