RC Lens Mercato : les premiers mots d’Haïdara après sa signature

Amadou Haïdara s’est exprimé sur son compte Instagram après l’officialisation de sa venue au RC Lens.

Juste avant Noël, le RC Lens a offert un beau cadeau à ses supporters en officialisant l’arrivée d’Amadou Haïdara en provenance du RB Leipzig. Le milieu de terrain malien, qui dispute actuellement la CAN 2025, arrive dans l’Artois contre 3 millions d’euros bonus compris et s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le club lensois.

Haïdara a hâte de découvrir Bollaert

Sur son compte Instagram, le natif de Bamako a livré ses premiers mots en tant que Sang et Or. « Très fier de rejoindre le Racing Club de Lens. Merci au club et à toutes les personnes qui ont rendu cela possible pour leur confiance », a confié le néo-Lensois avant de donner rendez-vous aux supporters lensois. « J’ai hâte de tout donner sur le terrain et de rencontrer les supporters lensois. À très vite à Bollaert. » Un stade qu’Amadou Haïdara découvrira une fois son aventure à la CAN 2025 terminée avec le Mali.