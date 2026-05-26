Parti avec fracas de l’OM en août 2025, Adrien Rabiot (31 ans) voit aujourd’hui son avenir remis en question à Milan.

L’avenir d’Adrien Rabiot redevient totalement flou en Italie. Un an après son départ mouvementé de l’OM, le milieu français se retrouve déjà au cœur d’un nouveau feuilleton mercato du côté de l’AC Milan. Et tout est parti d’un véritable séisme en interne chez les Rossoneri. Après une fin de saison jugée catastrophique, la direction milanaise a lancé une vaste opération de restructuration. Plusieurs dirigeants majeurs ont quitté le club, tout comme Massimiliano Allegri, l’entraîneur qui avait largement pesé dans l’arrivée de Rabiot à Milan.

Milan va passer un coup de fil à Rabiot

Une situation qui change forcément la donne pour l’ancien joueur du PSG. Car entre Rabiot et Allegri, le lien dépasse largement le simple cadre professionnel. Leur relation privilégiée était considérée comme l’un des piliers du projet du Français en Lombardie. Dès les premières rumeurs autour du départ du technicien italien, les interrogations sur l’avenir de Rabiot ont immédiatement émergé dans la presse transalpine. Et aujourd’hui, ces doutes persistent. Malgré cette instabilité, la tendance n’est toutefois pas à un départ immédiat. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan continue de considérer Rabiot comme un élément important de l’effectif. Son contrat courant jusqu’en 2028, le club ne serait pas dans une logique de vente forcée malgré la nécessité de réduire certaines dépenses après l’échec de la qualification en Ligue des Champions.

Dans les valises d’Allegri à Naples ?

Les futurs dirigeants milanais voudraient rapidement échanger avec le joueur afin de connaître clairement ses intentions pour la suite. La grande question est désormais simple : Rabiot souhaite-t-il poursuivre l’aventure à Milan malgré le départ d’Allegri, ou sera-t-il tenté de retrouver son mentor dans un autre projet ? Le nom de Naples revient déjà avec insistance pour Massimiliano Allegri, et cette possibilité pourrait forcément influencer la réflexion du milieu français dans les prochaines semaines. Un nouveau rebondissement qui relance totalement l’avenir d’un joueur dont le nom continue régulièrement d’être associé aux plus gros clubs européens… y compris en France. Marwan Belkacem, insider marseillais, a profité de la perche tendue pour lui tendre la main pour un retour à l’OM : « On ne s’est jamais vraiment oublié toi et moi Adrien… » Jolie tentative…