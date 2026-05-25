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FRANCE

OM, PSG Mercato : coup de tonnerre à venir pour l’avenir de Rabiot ?

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 20:20
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Adrien Rabiot (AC Milan)

L’avenir d’Adrien Rabiot pourrait être totalement relancé après le limogeage de Massimiliano Allegri du banc de l’AC Milan.

Après sa vive altercation avec Jonathan Rowe lors de la première journée de championnat, Adrien Rabiot avait quitté l’Olympique de Marseille pour s’engager avec l’AC Milan. Malgré une saison globalement réussie sur le plan individuel en Lombardie, le milieu de terrain français n’a pas pu empêcher la grosse désillusion vécue par les Rossoneri en cette fin d’exercice.

Le club milanais a en effet échoué à décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions lors de l’ultime journée de Serie A, un énorme revers pour la direction du Milan. Cette contre-performance a rapidement eu des conséquences puisque Massimiliano Allegri a officiellement été remercié par les dirigeants lombards.

Rabiot bientôt sur le départ à l’AC Milan ?

Et ce changement pourrait avoir un impact direct sur l’avenir d’Adrien Rabiot. Selon le journaliste italien, Daniele Longo, le départ de Massimiliano Allegri rebattrait totalement les cartes pour l’avenir de l’ancien joueur du PSG et de l’OM. Très proche de l’entraîneur italien, avec qui il entretenait d’excellentes relations, le milieu français pourrait désormais envisager un départ de l’AC Milan dès le prochain mercato estival.

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