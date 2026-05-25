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OM : Lorenzi va récupérer un Mondialiste, les supporters médusés ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 09:00
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Nayef Aguerd (OM)

Forfait pour la fin de saison de l’OM, Nayef Aguerd (30 ans) disputera finalement la Coupe du Monde avec le Maroc.

Le dossier Nayef Aguerd commence sérieusement à faire parler du côté de l’OM. Absent lors de la fin de saison marseillaise après une nouvelle blessure, le défenseur marocain avait quitté Marseille pour poursuivre sa rééducation au pays avec un objectif clair : être prêt pour la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc.

Aguerd fait parler à Marseille 

Et selon Foot Mercato, le pari est en passe d’être réussi. Le défenseur de 30 ans devrait bien figurer dans la liste finale de Mohamed Ouahbi pour disputer le Mondial. Une excellente nouvelle pour la sélection marocaine, dont le secteur défensif suscitait plusieurs inquiétudes avant la compétition. Mais du côté de Marseille, la nouvelle passe beaucoup moins bien. 

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters olympiens affichent leur incompréhension, voire leur colère, en voyant Aguerd retrouver miraculeusement toutes ses capacités physiques pour le Mondial après avoir manqué la fin de saison de l’OM.

« Une Coup du Monde correcte et on le revend le prix d’achat »

Les réactions se multiplient déjà. « C’est censé être une surprise ? Aguerd nous a fait le coup avec la CAN », lâche notamment un supporter marseillais, comparant même son comportement à celui de Amine Gouiri, jugé plus impliqué avec le club phocéen. D’autres ironisent sur une préparation ciblée depuis plusieurs mois uniquement tournée vers la Coupe du Monde. « Mdr tu m’étonnes, ça fait 4 mois qu’il se prépare pour ça déjà », peut-on également lire parmi les commentaires qui tournent massivement.

Enfin, certains supporters préfèrent voir le verre à moitié plein et espèrent désormais qu’un bon parcours mondialiste permettra à l’OM de récupérer une belle somme en cas de transfert cet été. « Parfait, une CDM correcte et on le revend le prix d’achat », résume un autre fan olympien. Une chose est sûre : le retour d’Aguerd sous les couleurs du Maroc ne laisse absolument personne indifférent à Marseille. Et ce dossier pourrait encore faire énormément parler dans les prochaines semaines autour du mercato olympien.

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