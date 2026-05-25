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Stade Rennais Mercato : la date de l’arrivée de Thomasson (RC Lens) est connue 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 08:40
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Adrien Thomasson (RC Lens)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En fin de contrat au RC Lens, Adrien Thomasson (32 ans) va bel et bien signer au Stade Rennais cette semaine. 

Le mouvement est désormais lancé. En fin de contrat avec le RC Lens, Adrien Thomasson va bien s’engager avec le Stade Rennais, selon les informations de Onze Mondial. Le milieu de terrain de 32 ans aurait déjà trouvé un accord depuis plusieurs semaines avec le club breton. Une signature qui marque un premier renfort d’expérience pour le projet rennais version mercato estival.

Thomasson officialisé mardi au Stade Rennais 

L’officialisation ne serait désormais plus qu’une question de jours. Toujours selon la même source, la présentation du joueur est attendue dès mardi à Rennes. Un timing rapide qui confirme la volonté du club breton d’avancer vite sur ses premières recrues afin de structurer son effectif avant la reprise. Le Stade Rennais, fraîchement tourné vers une nouvelle dynamique, cherche à injecter de l’expérience dans son milieu de terrain. L’arrivée de Thomasson s’inscrit parfaitement dans cette logique, lui qui reste un joueur fiable, capable d’apporter du volume de jeu et une vraie maîtrise dans les temps forts. 

Le RC Lens va reconstruire 

Côté RC Lens, ce départ marque la fin d’un cycle pour un joueur important du vestiaire. Son expérience et son leadership avaient souvent été précieux dans les moments clés, mais son contrat arrivant à échéance n’a pas été prolongé. Ce départ symbolise aussi le début d’un mercato animé entre clubs français, où les opportunités de fins de contrat deviennent des cibles prioritaires. Avec cette arrivée imminente, le Stade Rennais envoie un premier signal clair : le club veut se renforcer vite et intelligemment pour aborder la prochaine saison avec de nouvelles ambitions.

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