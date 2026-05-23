RC Lens Mercato : le message de Saint-Maximin qui inquiète les supporters pour son avenir

Allan Saint-Maximin a publié un message sur ses réseaux sociaux après le sacre du RC Lens en Coupe de France.

Et si Allan Saint-Maximin avait finalement disputé son dernier match sous le maillot du RC Lens ce vendredi lors de la finale de Coupe de France ? Après le sacre des Sang et Or, l’ancien joueur de Newcastle a posté sur ses réseaux sociaux un magnifique message d’amour au peuple lensois, conclu par une phrase qui ne rassure pas les supporters concernant son avenir : « Merci à vous, peuple Sang et Or, merci pour tout, je n’oublierai jamais. »

La déclaration d’amour de Saint-Maximin aux supporters lensois

« Il y a quelques mois, jamais je n’aurais imaginé être là et vivre ces émotions… Le destin m’a emmené à Lens, et j’y ai découvert un vestiaire comme j’en ai rarement connu. Un peuple lensois au grand cœur. Une aventure sportive incroyable, et avec en prime cette conclusion historique. Jean-Louis, tu m’as remercié pour les efforts faits pour rendre mon arrivée possible… Mais c’est moi qui te dis MERCI de m’avoir permis de vivre ça. Et évidemment merci à vous, peuple Sang et Or, merci pour tout, je n’oublierai jamais », a écrit l’attaquant du RC Lens.

Simple message de remerciements adressé aux supporters sang et or ou véritable message d’adieu ? L’avenir nous le dire, alors qu’Allan Saint-Maximin arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le club artésien.