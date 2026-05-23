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FRANCE

OM : Galtier est à Marseille, ça brûle pour son arrivée !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 15:00
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Christophe Galtier

Christophe Galtier serait désormais la priorité de la direction de l’OM pour remplacer Habib Beye. L’ancien coach du PSG serait d’ailleurs à Marseille.

Comme évoqué un peu plus tôt dans la journée sur notre site, l’Olympique de Marseille pisterait Christophe Galtier, en plus de Bruno Genesio, pour succéder à Habib Beye sur son banc. Une piste qui prendrait de plus en plus d’ampleur du côté de la cité phocéenne.

Galtier serait à Marseille

Selon Sacha Nabet, souvent bien informé sur l’actualité olympienne, Christophe Galtier aurait même débarqué à Marseille et serait désormais la priorité des dirigeants marseillais pour le poste d’entraîneur. « Christophe Galtier est actuellement à Marseille, à l’Intercontinental. Le visage du nouvel entraîneur se dessine peu à peu. Genesio est toujours dans la course, mais l’OM donne sa priorité au Marseillais ! », a lâché l’insider de l’OM sur X.

Coach du NEOM SC depuis juillet dernier, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain devrait quitter le club saoudien cet été et se retrouver libre dans les prochaines semaines.

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