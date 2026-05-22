Medhi Benatia, qui vient de quitter l’OM, est repris de volée après ses récentes déclarations tapageuses sur le PSG.

Le départ de Medhi Benatia de l’OM ne passe décidément pas inaperçu. Déjà au centre de nombreuses discussions depuis son retrait de l’organigramme marseillais, l’ancien directeur sportif olympien déclenche désormais une énorme polémique après des déclarations sur le PSG qui ont profondément choqué une partie des supporters marseillais.

Benatia a mis le feu aux poudres avec le PSG

Invité de l’émission The Bridge, Benatia a lâché une phrase qui a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux : « Si demain Nasser a besoin de moi (…), que ça doit être dans un rôle au PSG et qu’à ce moment-là, ça me plaît, mais je ne dois rien à personne, moi. »

Une sortie extrêmement mal reçue à Marseille. Car au moment de l’enregistrement de cette émission, Benatia occupait encore officiellement un poste à l’OM. Forcément, beaucoup de supporters olympiens ont vécu cette déclaration comme une véritable trahison, surtout après les nombreux discours forts tenus par l’ancien défenseur autour de son attachement au club.

L’OM au coeur d’une lutte d’influence ?

Et Jérôme Rothen n’a pas tardé à réagir. Sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a sévèrement repris Benatia de volée : « Quand je l’entends parler comme ça, dire qu’il peut reprendre un poste avec Nasser au Paris Saint-Germain… Vu comment tu as défendu l’OM, comment tu les as mis en avant et on t’a défendu parce qu’on y a cru… Mais là c’est une trahison pour les supporters. » Avant d’enfoncer encore davantage le clou : « Après, peut-être qu’on n’a pas les mêmes valeurs. » Des propos très durs qui relancent encore un peu plus les tensions autour de l’ancien dirigeant marseillais. Mais la polémique ne s’arrête pas là.

Sur le réseau X, Mohamed Toubache-Ter a lui aussi jeté de l’huile sur le feu en laissant entendre que cette sortie médiatique s’inscrivait dans une lutte d’influence plus large autour de Marseille sur RMC Sport : « Une explication de la sortie de l’autre consultant… ya une “guerre interne” entre Rothen & l’autre consultant avec comme petit dessert une lutte d’influence : Marseille », a-t-il publié. Résultat : le feuilleton Benatia prend désormais une dimension beaucoup plus explosive. Entre les supporters marseillais qui se sentent trahis, les critiques publiques de Rothen et les sous-entendus autour de tensions internes dans les médias, l’ancien international marocain quitte l’OM dans une atmosphère particulièrement électrique.