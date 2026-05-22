À LA UNE DU 22 MAI 2026
[14:40]Stade Rennais Mercato : Haise rêve d’associer un crack du LOSC à Thomasson 
[14:20]ASSE – OGC Nice : un scandale éclabousse déjà les barrages !
[14:00]OM : après le PSG, Benatia quitte Marseille sur un dernier scandale ! 
[13:40]FC Barcelone : coup de tonnerre, une légende claque la porte à la surprise générale ! 
[13:20]FC Nantes : le futur coach des Canaris récupère déjà deux nouveaux attaquants internationaux pour la L2 ! 
[13:00]RC Lens Mercato : Risser vend la mèche pour son avenir, énorme menace anglaise pour Sage ! 
[12:40]ASSE – OGC Nice : Montanier privé d’un titulaire avant les barrages, alerte rouge pour les Verts !
[12:20]OM : Marseille lie son avenir à Saadé, l’annonce est vertigineuse ! 
[12:00]PSG : coup dur pour Hakimi avant la finale contre Arsenal 
[11:40]ASSE – OGC Nice : Puel réussit un énorme coup avant les barrages, les Verts sous pression !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise rêve d’associer un crack du LOSC à Thomasson 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 14:40
💬 Commenter
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Adrien Thomasson (32 ans) a quasiment bouclé son arrivée au Stade Rennais, Franck Haise a déjà prévu de l’associer à un cador du LOSC au mercato estival.

Le Stade Rennais accélère sérieusement sur son futur visage. Alors qu’Adrien Thomasson se rapproche de plus en plus du Roazhon Park, Franck Haise aurait déjà une autre idée forte en tête pour remodeler totalement son milieu de terrain : attirer Nabil Bentaleb. 

Haise rêve de Bentaleb 

Selon Top Mercato, le milieu algérien du LOSC figure parmi les pistes étudiées par le Stade Rennais pour cet été. En fin de contrat à Lille, l’ancien joueur de Tottenham représente une opportunité particulièrement attractive sur le marché. Expérimenté, disponible sans indemnité de transfert et habitué aux joutes de la Ligue 1 comme des compétitions européennes, Bentaleb coche énormément de cases dans le nouveau projet rennais. Franck Haise apprécierait notamment sa capacité à organiser le jeu, calmer le tempo et apporter une vraie maîtrise tactique dans l’entrejeu. Un profil capable d’encadrer une équipe qui pourrait encore énormément bouger cet été.

Un duo complet avec Thomasson au milieu 

Car le Stade Rennais prépare un énorme chantier. Avec les départs annoncés de plusieurs milieux de terrain, notamment James, Cissé et Fofana, le club breton veut reconstruire un secteur clé autour de joueurs fiables, expérimentés et immédiatement performants. Dans cette logique, l’association envisagée entre Adrien Thomasson et Nabil Bentaleb a de quoi séduire. D’un côté, Thomasson apporterait son volume de jeu, son agressivité et sa capacité à répéter les efforts. De l’autre, Bentaleb offrirait sa qualité technique, son expérience et sa lecture du jeu. Sur le papier, le duo aurait clairement fière allure pour encadrer la nouvelle génération rennaise.

Le Stade Rennais affiche ses ambitions 

Et le Stade Rennais semble déjà prêt à passer à l’action. Libre dans une poignée de semaines, Bentaleb attire forcément plusieurs clubs. Mais le le Stade Rennais estime pouvoir convaincre le joueur grâce au projet porté par Franck Haise et par la nouvelle direction impulsée par la famille Pinault et Nicolas de Tavernost. L’objectif est désormais assumé : bâtir une équipe capable de retrouver rapidement l’Europe et de rivaliser durablement avec les meilleurs clubs français. Après Thomasson, le dossier Bentaleb pourrait donc devenir l’un des prochains gros mouvements du mercato rennais.

Stade RennaisLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : LOSC, Stade Rennais