Si Adrien Thomasson (32 ans) a quasiment bouclé son arrivée au Stade Rennais, Franck Haise a déjà prévu de l’associer à un cador du LOSC au mercato estival.

Le Stade Rennais accélère sérieusement sur son futur visage. Alors qu’Adrien Thomasson se rapproche de plus en plus du Roazhon Park, Franck Haise aurait déjà une autre idée forte en tête pour remodeler totalement son milieu de terrain : attirer Nabil Bentaleb.

Haise rêve de Bentaleb

Selon Top Mercato, le milieu algérien du LOSC figure parmi les pistes étudiées par le Stade Rennais pour cet été. En fin de contrat à Lille, l’ancien joueur de Tottenham représente une opportunité particulièrement attractive sur le marché. Expérimenté, disponible sans indemnité de transfert et habitué aux joutes de la Ligue 1 comme des compétitions européennes, Bentaleb coche énormément de cases dans le nouveau projet rennais. Franck Haise apprécierait notamment sa capacité à organiser le jeu, calmer le tempo et apporter une vraie maîtrise tactique dans l’entrejeu. Un profil capable d’encadrer une équipe qui pourrait encore énormément bouger cet été.

Un duo complet avec Thomasson au milieu

Car le Stade Rennais prépare un énorme chantier. Avec les départs annoncés de plusieurs milieux de terrain, notamment James, Cissé et Fofana, le club breton veut reconstruire un secteur clé autour de joueurs fiables, expérimentés et immédiatement performants. Dans cette logique, l’association envisagée entre Adrien Thomasson et Nabil Bentaleb a de quoi séduire. D’un côté, Thomasson apporterait son volume de jeu, son agressivité et sa capacité à répéter les efforts. De l’autre, Bentaleb offrirait sa qualité technique, son expérience et sa lecture du jeu. Sur le papier, le duo aurait clairement fière allure pour encadrer la nouvelle génération rennaise.

Le Stade Rennais affiche ses ambitions

Et le Stade Rennais semble déjà prêt à passer à l’action. Libre dans une poignée de semaines, Bentaleb attire forcément plusieurs clubs. Mais le le Stade Rennais estime pouvoir convaincre le joueur grâce au projet porté par Franck Haise et par la nouvelle direction impulsée par la famille Pinault et Nicolas de Tavernost. L’objectif est désormais assumé : bâtir une équipe capable de retrouver rapidement l’Europe et de rivaliser durablement avec les meilleurs clubs français. Après Thomasson, le dossier Bentaleb pourrait donc devenir l’un des prochains gros mouvements du mercato rennais.