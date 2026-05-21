La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après s’être relancé au FC Porto cette saison, Seko Fofana (31 ans) pourrait bien quitter le Stade Rennais au mercato. Le cab portugais a entamé les négociations.

L’avenir de Seko Fofana est plus que jamais relancé. Après un passage en demi-teinte au Stade Rennais, le milieu ivoirien pourrait finalement rebondir définitivement au FC Porto, où il retrouve des couleurs depuis son arrivée en prêt cet hiver. Un véritable rebond pour un joueur qui avait besoin de retrouver de la confiance.

Porto a démarré les négociations pour Fofana

Comme déjà expliqué cette semaine, le club portugais ne cache plus son intérêt pour conserver Seko Fofana au-delà de la saison en cours. Arrivé pour se relancer, l’ancien capitaine du RC Lens s’est progressivement imposé dans l’entrejeu des Dragons, au point de convaincre une partie du staff technique.

Son profil puissant, capable de casser les lignes balle au pied, mais aussi d’apporter de l’impact physique dans les duels, correspond parfaitement aux besoins d’un FC Porto en reconstruction. Surtout, son expérience du très haut niveau est devenue un atout précieux dans un vestiaire en quête de stabilité.

Haise aura son mot à dire au Stade Rennais

Depuis son arrivée, Fofana a également endossé un rôle de leader naturel, ce qui renforce encore son crédit auprès des dirigeants portugais. Résultat : le club étudierait sérieusement la possibilité de lever l’option ou de négocier un transfert définitif avec le Stade Rennais. Selon Africafoot, des discussions internes auraient même déjà débuté pour évaluer la faisabilité économique de l’opération.

Côté rennais, la situation reste beaucoup plus floue. Recruté avec de grandes attentes, Seko Fofana n’avait pas réussi à s’imposer durablement en Bretagne avant son départ en prêt. Son avenir dépendra donc aussi de la stratégie estivale du club, entre volonté de rééquilibrer l’effectif et gestion des gros salaires. Le Stade Rennais, propriétaire du joueur, devra trancher entre une nouvelle chance en Ligue 1 ou une vente définitive qui permettrait de récupérer une partie de son investissement. L’avis de Franck Haise aura aussi son poids, Fofana étant le chouchou absolu de l’actuel coach du SRFC durant leur passage commun au RC Lens.