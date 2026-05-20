RC Lens : Saud Abdulhamid mérite-t-il vraiment que Lens lève son option d’achat ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Saud Abdulhamid commence sérieusement à faire parler du côté du RC Lens. Arrivé avec beaucoup de discrétion dans le Nord, le latéral saoudien a progressivement gagné du crédit grâce à plusieurs prestations solides sous les couleurs sang et or.

Au point que Jean-Louis Leca envisagerait désormais sérieusement de lever son option d’achat. Mais une question divise déjà les supporters lensois : Saud Abdulhamid mérite-t-il vraiment d’être conservé à long terme ?

Lens veut le garder… mais la Roma garde encore la main

Le RC Lens voit en Saud Abdulhamid un joueur capable d’apporter de la profondeur et une vraie intensité dans le couloir droit. Son état d’esprit irréprochable et sa progression rapide ont notamment séduit en interne.

Mais le dossier reste particulièrement complexe.

Même si Lens décide de lever son option d’achat, l’AS Roma dispose encore d’une clause de rachat qui pourrait totalement rebattre les cartes cet été. Une donnée importante alors que la fin de saison du joueur aurait convaincu certains dirigeants romains de revoir leurs plans.

Interrogé récemment sur son avenir, Saud Abdulhamid a lui-même laissé planer le doute.

« Je n’ai pas encore tous les détails. Si Lens veut de moi et en a besoin, je suis prêt à donner tout ce que je peux. »

Avant d’ajouter :

« La décision leur appartient et je suis prêt pour n’importe quel club, que ce soit Rome ou Lens. »

Des propos qui montrent surtout une chose : le joueur reste totalement ouvert pour la suite.

Un comparatif qui interpelle face à Ruben Aguilar

Et justement, les statistiques commencent à alimenter le débat autour de son avenir.

Comparé à Ruben Aguilar cette saison en Ligue 1, Saud Abdulhamid affiche des données particulièrement intéressantes sur plusieurs secteurs clés comme le montre les données Data’Scout.

Le Saoudien fait notamment mieux sur les buts, les passes décisives attendues et surtout dans l’impact défensif avec un énorme différentiel dans les duels défensifs gagnés.

En revanche, Ruben Aguilar garde une avance importante dans l’expérience, les courses progressives et la qualité de relance globale.

Le comparatif montre surtout une chose : Saud Abdulhamid possède un profil beaucoup plus agressif défensivement et encore très brut, tandis qu’Aguilar reste aujourd’hui plus complet dans l’utilisation du ballon.

Saud Abdulhamid, un pari intelligent pour l’avenir ?

À seulement 26 ans, le latéral lensois possède encore une belle marge de progression. Et avec un RC Lens qui va devoir gérer une saison très exigeante, possiblement marquée par la Ligue des Champions et plusieurs départs importants, conserver un profil aussi dynamique pourrait représenter une vraie opportunité.

Jean-Louis Leca pourrait donc être tenté de miser sur la continuité et le potentiel du joueur plutôt que de repartir à zéro sur ce poste cet été.

Reste désormais à savoir si Lens ira réellement au bout du dossier… et surtout si l’AS Roma acceptera de laisser filer définitivement un joueur qui commence justement à faire parler de lui.

Le dossier Saud Abdulhamid commence déjà à agiter le mercato lensois. Alors que le latéral saoudien est pressenti pour devenir la première recrue officielle du RC Lens cet été, l’incertitude reste totale autour de son avenir.

Car malgré la volonté des Sang et Or de conserver le joueur, l’AS Roma garde encore la main dans ce dossier grâce à une clause de rachat qui pourrait totalement rebattre les cartes.