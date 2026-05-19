RC Lens : la rumeur d’un départ de Pierre Sage démontée

Alors que Loïc Tanzi a semé le doute sur l’avenir de Pierre Sage au RC Lens, l’insider Mohamed Toubache-Ter a rapidement opposé un démenti ferme.

Le débat autour de l’avenir de Pierre Sage au RC Lens agite déjà la fin de saison à quelques jours de la grande finale de Coupe de France. Invité de L’Équipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a laissé entendre que la présence du technien lensois sur le banc artésien la saison prochaine n’était pas totalement garantie.

Le journaliste de L’Équipe a notamment déclaré :

« Je ne suis pas sûr à 100 % qu’il sera là l’année prochaine. Il y a une réflexion de son côté et du côté du club. »

Avant d’ajouter :

« Ça n’a pas été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. »

Des propos qui ont immédiatement provoqué de nombreuses réactions autour du RC Lens, alors que Pierre Sage sort pourtant d’une saison extrêmement solide sur le plan sportif avec les Sang et Or.

Mohamed Toubache-Ter calme immédiatement les rumeurs

Dans la foulée, Mohamed Toubache-Ter a rapidement pris position après la sortie médiatique de Loïc Tanzi. En effet, l’insider s’est simplement contenté de répondre : « ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ », ce qui laisse penser que ces propos sont faux.

Cette sortie intervient dans un contexte où plusieurs médias et observateurs évoquent déjà un été agité du côté de Lens après une saison réussie, marquée notamment par une qualification en Ligue des Champions et une forte progression collective.

L’arrivée de Cahuzac comme point de crispation ?

Les propos de Loïc Tanzi ont néanmoins mis en lumière une réalité peut-être fausse : tout n’aurait pas toujours été simple cette saison entre Pierre Sage et certains décideurs lensois. Les divergences sur certains choix sportifs ou sur la structuration du projet auraient existé au fil des mois. L’arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff serait citée comme un gros point de crispation, sans qu’aucune de ces infos ne soit réellement confirmée à ce jour.

Mais du côté de Mohamed Toubache-Ter, le message est clair : il n’existe aujourd’hui aucun élément concret permettant d’affirmer que Pierre Sage est sur le départ.

Sous contrat sur la durée avec Lens, l’ancien entraîneur lyonnais reste au cœur du projet sportif artésien malgré les nombreuses spéculations qui entourent déjà le prochain mercato.