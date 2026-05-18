RC Lens : Nice déploie le tapis rouge pour le sacre de Lens en Coupe de France

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Le RC Lens n’aurait probablement pas pu rêver meilleur contexte avant sa finale de Coupe de France face à l’OGC Nice. Après une saison cauchemardesque conclue à la 16e place de Ligue 1, les Niçois semblent déjà avoir la tête ailleurs.

Et les déclarations du président Jean-Pierre Rivère pourraient presque être perçues comme un tapis rouge déroulé aux Lensois avant ce rendez-vous historique.

“La Coupe de France n’est pas du tout prioritaire”

Présent au micro de Ligue 1+ après le nul catastrophique contre Metz, Jean-Pierre Rivère a clairement affiché les priorités du club azuréen.

Et elles ne concernent visiblement pas la finale face à Lens.

« On a une Coupe de France pas du tout prioritaire. »

Une phrase extrêmement forte à seulement quelques jours d’un match qui pourrait offrir un trophée historique au RC Lens.

Car dans le même temps, Nice doit surtout préparer son barrage pour le maintien contre l’AS Saint-Étienne.

Nice déjà focalisé sur son maintien

Le climat autour de l’OGCN devient de plus en plus lourd.

Après le match contre Metz, les supporters niçois ont même envahi la pelouse pour exprimer leur immense colère après cette saison ratée.

Entre la pression du maintien, un vestiaire touché mentalement et une énorme fracture avec le public, Nice semble arriver dans des conditions très compliquées avant cette finale.

Même Claude Puel tente surtout de voir cette finale comme un moyen de préparer les barrages.

« Une finale est importante. Ça peut être la meilleure manière de préparer les deux échéances derrière. »

Autrement dit : le maintien reste dans toutes les têtes.

🚨🚨 Jean-Pierre Rivère après la triste soirée niçoise :



« JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI LES SUPPORTERS NE SOUTIENNENT PAS JUSQU’AU BOUT. » 😤



L’OGC Nice a une finale de Coupe de France 🇫🇷 et un barrage pour rester en Ligue 1 à jouer encore !!!! 😱😳 pic.twitter.com/WFW4Cjj6t2 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 17, 2026

Lens peut rêver d’un énorme coup

Du côté lensois, ce contexte commence forcément à donner beaucoup d’espoir.

Alors que le RC Lens aborde cette finale dans une dynamique positive, les Sang et Or pourraient profiter d’un adversaire totalement sous pression et concentré avant tout sur sa survie en Ligue 1.

Les mots de Jean-Pierre Rivère renforcent même cette sensation que Nice sacrifierait presque inconsciemment cette finale pour sauver sa place dans l’élite.

Une occasion historique pour les Sang et Or

Le RC Lens sait que ce genre d’opportunité est rare.

Avec un adversaire fragilisé psychologiquement, une énorme pression autour du maintien et un contexte explosif en interne, les Lensois semblent avoir toutes les cartes en main pour aller chercher un trophée majeur.

Et à entendre les déclarations venues de Nice, certains supporters lensois commencent déjà à croire que les Aiglons sont en train de dérouler eux-mêmes le tapis rouge vers un possible sacre des Sang et Or.