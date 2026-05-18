FC Nantes : Medhi Benatia lance une énorme pique à Waldemar Kita

Alors que l’Olympique de Marseille et le FC Nantes traversent tous les deux des périodes extrêmement compliquées, Medhi Benatia a envoyé un message très clair à Waldemar Kita après le chaos vécu à la Beaujoire.

Une déclaration qui fait déjà énormément réagir.

Benatia compare son attitude à celle de Kita

Présent au stade pour soutenir l’OM malgré une saison marquée par les critiques et les turbulences internes, Medhi Benatia a tenu à souligner qu’il avait toujours assumé sa présence auprès du club marseillais, même dans les moments les plus compliqués.

Et au moment d’évoquer l’absence de Waldemar Kita lors de la soirée catastrophique du FC Nantes face à Toulouse, le dirigeant marseillais n’a pas hésité à envoyer une pique particulièrement directe.

« Jusqu’au dernier match, je suis venu au stade. Je ne me suis pas caché comme Kita, moi je ne me cache jamais ! »

Une phrase extrêmement forte qui oppose clairement les deux situations : d’un côté Benatia présent dans les tribunes malgré la crise marseillaise, de l’autre Kita absent alors que son club sombrait dans le chaos à la Beaujoire.

Deux clubs en crise… mais deux attitudes différentes

La comparaison n’a évidemment rien d’anodine. Car même si l’OM a terminé sa saison dans une ambiance très tendue malgré une qualification européenne, le FC Nantes vit une situation encore plus dramatique avec une relégation en Ligue 2 accompagnée d’incidents extrêmement graves.

Et pour Benatia, un dirigeant doit continuer à assumer publiquement son rôle dans ces moments-là.

« Il n’était pas au stade ce soir à Nantes. Moi, j’étais dans les tribunes pour voir mon équipe, je ne me cache jamais. »

Une sortie qui vise directement Waldemar Kita, déjà très contesté depuis plusieurs années par une grande partie des supporters nantais.

🚨🚨 Medhi BENATIA 🇲🇦 ENVOIE UN TACLE à Waldemar KITA 🇵🇱 💥👇



🗣️ « Jusqu’au dernier match, JE SUIS VENU AU STADE. JE NE ME SUIS PAS CACHÉ COMME KITA, moi je ne me cache jamais ! 🗣️



Il était pas au stade ce soir à Nantes KITA. » pic.twitter.com/7toFPHZxcJ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 17, 2026

Une déclaration qui enflamme les réseaux sociaux

Depuis cette prise de parole, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains supporters marseillais et nantais saluent la franchise de Medhi Benatia et son implication visible auprès de son club malgré les difficultés.

D’autres estiment au contraire que cette sortie risque surtout d’alimenter encore un peu plus les tensions autour du FC Nantes dans un contexte déjà extrêmement explosif.

Mais une chose est sûre : cette phrase de Benatia ne passe pas inaperçue dans le paysage du football français.

Le FC Nantes toujours plongé dans le chaos

Entre la relégation sportive, les incidents à la Beaujoire et la fracture profonde entre une partie des supporters et la direction, le FC Nantes traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire récente.

Et les mots de Medhi Benatia viennent rappeler à quel point la gestion et la communication des dirigeants sont désormais scrutées dans les moindres détails lorsque les résultats ne suivent plus.