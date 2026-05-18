FC Nantes : énorme coup dur en vue, les Canaris risquent déjà gros en Ligue 2

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La descente du FC Nantes en Ligue 2 pourrait n’être que le début des problèmes. Après les incidents extrêmement graves survenus dimanche soir à la Beaujoire face au Toulouse FC, les Canaris risquent désormais de lourdes sanctions disciplinaires.

Et certaines pourraient déjà compromettre leur opération remontée.

Une soirée totalement chaotique à la Beaujoire

Pour son dernier match en Ligue 1 avant sa relégation, Nantes a vécu une soirée cauchemardesque dans un contexte déjà extrêmement tendu autour de Waldemar Kita.

Très rapidement, des fumigènes et plusieurs projectiles ont été lancés sur la pelouse avant qu’une partie des supporters nantais, certains cagoulés, n’envahisse le terrain.

Face à une situation devenue incontrôlable, Stéphanie Frappart a immédiatement interrompu la rencontre avant de décider définitivement de l’arrêter après concertation avec la préfecture et la LFP.

Une image dramatique pour le football français et un énorme coup dur supplémentaire pour un FC Nantes déjà plongé dans une crise profonde.

Nantes se dirige vers une défaite sur tapis vert

Selon les premières tendances, le FC Nantes devrait perdre la rencontre administrativement. Deux scénarios sont envisagés : soit une défaite 3-0 sur tapis vert, soit la validation du score au moment de l’arrêt du match, c’est-à-dire 0-0.

En revanche, une reprise ou un replay de la rencontre semble désormais totalement exclu.

Mais le plus inquiétant pour les Canaris concerne surtout les sanctions qui pourraient accompagner cette décision disciplinaire.

Des huis clos et même un retrait de points ?

D’après les informations relayées par L’Équipe, Nantes pourrait débuter sa saison de Ligue 2 avec plusieurs matches à huis clos.

La tendance actuelle évoque notamment deux rencontres sans supporters à la Beaujoire, ce qui représenterait déjà un énorme manque à gagner sportif et financier pour un club qui espérait rapidement reconstruire une dynamique positive.

Mais le scénario le plus inquiétant concerne surtout un possible retrait de points.

Le FC Nantes pourrait ainsi démarrer sa saison de Ligue 2 avec un total négatif, une sanction qui compliquerait immédiatement son objectif de remontée en Ligue 1.

Même si cette sanction pourrait encore être prononcée avec sursis, la menace est désormais bien réelle.

Ce que risque le #FCNantes vu ce qu'il s'est passé sur les derniers envahissements :

– plusieurs matchs à Huis Clos à domicile pouvant aller de 1 à 5 selon gravité

– plusieurs points de pénalité pour recommencer la saison — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) May 17, 2026

Vahid Halilhodžić déjà très inquiet

Très marqué après les événements, Vahid Halilhodžić avait lui-même reconnu après la rencontre que le club risquait de lourdes conséquences disciplinaires.

« Je sais ce que signifie l’interruption d’un match. Ça veut dire des sanctions demain. »

Le technicien nantais, apparu bouleversé en conférence de presse, avait même tenté personnellement de stopper les supporters cagoulés présents sur la pelouse.

Un été qui s’annonce explosif à Nantes

Entre la relégation sportive, la fracture totale avec une partie des supporters et désormais les possibles sanctions disciplinaires, le FC Nantes s’enfonce encore un peu plus dans la crise.

Et avant même le début du mercato ou de la reconstruction sportive, les Canaris pourraient déjà voir leur saison de Ligue 2 démarrer dans un climat extrêmement lourd.