ASSE : le discours de Claude Puel avant l’ASSE fait réagir

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Lens - Nice Coupe de France · 2025/26

L’AS Saint-Étienne connaît désormais l’état d’esprit de son futur adversaire. Après le match nul entre l’OGC Nice et Metz (0-0), Claude Puel s’est montré particulièrement marqué au moment d’évoquer la situation niçoise avant le barrage pour le maintien face aux Verts.

Et l’ancien coach stéphanois n’a pas caché la détresse actuelle de son groupe.

“Le vestiaire était éteint”

Au micro de Ligue 1+, Claude Puel est apparu extrêmement touché après cette nouvelle désillusion qui condamne Nice à passer par les barrages contre Saint-Étienne.

L’entraîneur azuréen a notamment décrit un groupe totalement abattu au coup de sifflet final.

« Comment était le vestiaire ? Éteint. »

Une déclaration forte qui résume parfaitement la tension et la fatigue mentale présentes actuellement du côté niçois après une fin de saison extrêmement compliquée.

Puel veut déjà tourner la page

Malgré cette énorme déception, Claude Puel refuse cependant de sombrer dans le catastrophisme. Le technicien français veut rapidement remobiliser son groupe avant une séquence décisive qui attend désormais les Aiglons.

« Très vite, il faut passer à autre chose. Ce n’est pas la peine de s’apesantir. »

Car avant même le barrage contre l’ASSE, Nice devra encore disputer une finale de Coupe de France face au RC Lens.

Une rencontre que Puel compte bien utiliser pour relancer une dynamique positive avant d’affronter les Verts.

Saint-Étienne déjà dans toutes les têtes

Même s’il tente de repousser le sujet, Claude Puel sait parfaitement que le barrage contre l’ASSE occupe déjà les esprits à Nice.

L’ancien entraîneur stéphanois a notamment insisté sur l’importance du soutien populaire avant cette double confrontation capitale.

« On a besoin d’eux, pas simplement pour la Coupe de France, mais aussi face à Saint-Étienne. »

Puel espère surtout éviter un huis clos après les tensions observées ces dernières semaines autour du club azuréen.

"𝑩𝒓𝒂𝒗𝒐 𝒂̀ 𝑨𝒖𝒙𝒆𝒓𝒓𝒆 𝒆𝒕 𝒂𝒖 𝑯𝒂𝒗𝒓𝒆"



Claude Puel très classe malgré le contexte très difficile avec l'@ogcnice ! pic.twitter.com/BmwSkXWLgH — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Un barrage sous très haute tension

Du côté de Saint-Étienne, ces déclarations risquent forcément d’être scrutées avec attention.

Car même si Claude Puel tente de rester positif publiquement, ses mots traduisent également une énorme pression autour de Nice avant ce barrage pour le maintien.

L’ASSE arrivera avec une dynamique positive après sa qualification contre Rodez, tandis que Nice semble plongé dans une atmosphère beaucoup plus lourde psychologiquement.

Claude Puel refuse malgré tout d’abandonner

Habitué aux contextes difficiles depuis son arrivée sur la Côte d’Azur, Claude Puel a tout de même voulu terminer son intervention sur un message combatif.

« Depuis que je suis là, il y a eu beaucoup de mésaventures, de vents contraires. Chaque fois, nous sommes repartis. »

Le technicien niçois promet donc une réaction avant ce rendez-vous capital contre des Verts qui rêvent désormais plus que jamais d’un retour en Ligue 1.