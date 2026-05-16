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FRANCE

OM Mercato : un premier joueur adulé à l’ASSE va discuter avec Lorenzi ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 18:00
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Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Proche de devenir le futur directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi va devoir discuter avec plusieurs joueurs pour la saison prochaine. 

L’OM prépare ses premières grandes décisions. Alors que Grégory Lorenzi se rapproche de plus en plus du poste de directeur sportif marseillais, plusieurs dossiers majeurs attendent déjà le dirigeant brestois. Et parmi eux, celui de Pierre-Emerick Aubameyang s’annonce particulièrement sensible.

Aubameyang va discuter avec l’OM

L’attaquant gabonais, toujours très apprécié à Marseille mais aussi adulé du côté de l’ASSE où il avait explosé aux yeux du grand public, devrait rapidement échanger avec la future direction sportive olympienne concernant son avenir. Et les discussions pourraient être décisives. Revenu à l’OM l’été dernier malgré des propositions très lucratives venues du Golfe, Aubameyang savait dès le départ qu’il s’engageait probablement sur un cycle court. 

À bientôt 37 ans, l’ancien Stéphanois reste un joueur important du vestiaire marseillais mais son avenir suscite déjà de nombreuses interrogations. Selon L’Équipe, des échanges sont prévus d’ici début juin afin de faire le point sur la suite de son aventure au club. Une réflexion logique dans le contexte économique actuel de l’OM. L’OM cherche activement à alléger sa masse salariale tout en préparant une profonde reconstruction de l’effectif pour la saison prochaine. Et le contrat d’Aubameyang représente forcément un sujet important. 

Un premier test pour Lorenzi ?

Même si son salaire actuel reste inférieur à celui de sa première aventure marseillaise, l’attaquant toucherait environ 350 000 euros brut mensuels. Un poids significatif dans un contexte où Marseille doit absolument retrouver de la marge financière. Le scénario d’un départ plus ou moins libre commence donc à prendre de l’épaisseur. L’idée rappellerait d’ailleurs celle vécue par Alexandre Lacazette à l’OL l’été dernier : un départ négocié afin de permettre au club de récupérer davantage de flexibilité économique. Mais rien n’est encore tranché.

Car malgré son âge, Aubameyang conserve une énorme cote de popularité auprès des supporters marseillais grâce à son professionnalisme, son expérience et son attachement au club. Son retour dans le groupe après sa mise à l’écart au Havre montre aussi qu’il reste totalement impliqué dans cette fin de saison. Pour Lorenzi, ce dossier serait déjà un premier test majeur. Le futur patron probable du mercato olympien devra rapidement définir quels cadres conserver, quels joueurs vendre et quels contrats alléger pour reconstruire un OM compétitif malgré les difficultés financières. Et forcément, l’avenir d’Aubameyang sera l’un des sujets les plus scrutés des prochaines semaines à Marseille.

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