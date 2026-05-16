Présent en conférence de presse à deux jours d’aller à Lyon (21h), Pierre Sage a donné des nouvelles de Florian Thauvin et de Matthieu Udol.

L’absence de Florian Thauvin et de Matthieu Udol dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde a laissé des traces. Avant le déplacement du RC Lens à Lyon puis la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, Pierre Sage a tenu à soutenir publiquement ses deux joueurs. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens n’a pas voulu polémiquer sur les choix du sélectionneur des Bleus. Mais le technicien artésien n’a pas caché sa déception pour ses cadres. « Je ne suis pas là pour juger si c’est logique. Je suis juste déçu pour lui comme pour Udol. »

« Govou n’était pas convoqué en 2006, il est entré en finale… »

Pour remobiliser ses joueurs, Pierre Sage a ensuite évoqué un exemple marquant du football français : celui de Sidney Govou. Une référence loin d’être anodine avant d’affronter l’OL, club où l’ancien international français a marqué l’histoire. « Je connais bien Sidney Govou, il n’était pas convoqué en 2006 et il est entré en finale. Tout peut arriver », a-t-il nuancé. Un message fort envoyé à Thauvin et Udol, invités à ne pas baisser les bras malgré cette immense frustration. Pierre Sage veut clairement voir ses joueurs transformer cette déception en source de motivation pour cette fin de saison décisive.

« Très content pour Risser »

Dans le même temps, le coach lensois s’est réjoui de la convocation de Robin Risser avec les Bleus. « Très content pour lui. C’est une très belle chose pour lui. Il va découvrir une belle compétition avec un groupe capable de la gagner. Il est assez lucide sur la situation de son arrivée. » Une belle récompense pour le jeune gardien lensois, qui poursuit sa progression à grande vitesse. Au RC Lens, cette annonce apporte aussi une note positive dans une semaine marquée par plusieurs frustrations individuelles. Reste désormais aux Sang et Or à répondre sur le terrain face à l’OL avant de basculer vers la finale contre Nice, avec l’ambition de conclure cette saison de la plus belle des manières.