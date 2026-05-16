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FRANCE

OM : Lorenzi veut déjà frapper fort avec un ancien leader du RC Lens !

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 14:40
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Grégory Lorenzi (Brest)

Favori pour prendre la succession de Medhi Benatia à la direction sportive de l’OM, Grégory Lorenzi pourrait s’appuyer sur un ex du RC Lens pour mener son projet à bien.

L’OM prépare déjà sa révolution. Alors que l’incertitude continue de planer autour de l’avenir européen du club, les dirigeants marseillais avancent en coulisses pour préparer la saison 2026-27. Et un nom revient désormais avec insistance au centre du futur projet olympien : Facundo Medina.

Medina chef de file du nouvel OM ?

Le défenseur argentin pourrait devenir l’une des pièces maîtresses du nouvel OM version Grégory Lorenzi. Annoncé comme le grand favori pour succéder à Medhi Benatia à la direction sportive, Grégory Lorenzi aurait déjà une idée très claire du profil recherché pour reconstruire l’effectif marseillais : des joueurs avec du caractère, du leadership et une vraie mentalité de combat. Et Medina coche énormément de cases.

Passé par le RC Lens, l’international argentin a laissé une image extrêmement forte dans le Nord grâce à son agressivité, son tempérament et son implication totale sur le terrain. Des qualités qui séduiraient particulièrement Lorenzi dans l’optique de rebâtir un vestiaire plus solide mentalement. Car malgré quelques performances intéressantes cette saison, l’OM reste confronté à plusieurs problèmes structurels. Le club accuse toujours un déficit important et devra impérativement réaliser un mercato intelligent cet été.

Plusieurs cadres vont partir 

Les départs de plusieurs grosses valeurs marchandes apparaissent déjà comme des scénarios crédibles. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Højbjerg pourraient permettre au club de récupérer des liquidités importantes afin d’équilibrer les comptes.

Selon Massilia Zone, huit joueurs seraient déjà identifiés comme potentiels survivants de la future restructuration de l’effectif. Et Medina ferait clairement office de tête d’affiche dans cette nouvelle dynamique. Reste désormais à savoir si l’OM aura les arguments pour conserver le défenseur argentin dans son effectif la saison prochaine. 

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