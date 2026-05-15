OM Mercato : Marseille passe son chemin pour un transfert fou à 60 M€

De retour à Arsenal cet été après son prêt raté à l’OM, Ethan Nwaneri ne reviendra pas à Marseille, et les Gunners réclameraient une somme colossale.

L’aventure marseillaise d’Ethan Nwaneri touche à sa fin… et elle laisse un goût amer. Arrivé à l’OM cet hiver avec l’étiquette de grand espoir du football anglais, le joueur prêté par Arsenal n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs olympiennes.

En neuf apparitions en Ligue 1, le milieu offensif anglais n’a été titularisé qu’à trois reprises. Son bilan reste très modeste avec deux buts et une passe décisive, loin des attentes suscitées par son arrivée en provenance de Londres. Son tout premier but face à Lens avait laissé entrevoir de belles promesses… puis plus rien.

Un transfert dément entre 55 et 60 millions d’euros ?

Le changement d’entraîneur à Marseille n’a rien arrangé. Après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a jamais réellement compté sur le joueur de 19 ans, dont le manque d’implication aurait également agacé en interne. Plusieurs médias britanniques évoquent même des doutes du côté de Mikel Arteta concernant son évolution et son attitude.

Malgré cet échec sur la Canebière, Arsenal continue pourtant de croire très fort en la valeur de son jeune talent. Selon SportsBoom, les Gunners seraient prêts à écouter les offres cet été, mais uniquement à partir d’un montant compris entre 55 et 60 millions d’euros. Le club londonien souhaiterait également intégrer un pourcentage à la revente ou une clause de rachat dans l’opération.

Une somme assez disproportionnée ?

Une somme qui peut sembler totalement disproportionnée au regard de son passage à l’OM, où Nwaneri n’a jamais réussi à enchaîner les performances convaincantes. Pourtant, plusieurs cadors européens surveilleraient toujours sa situation. Chelsea et Aston Villa seraient notamment intéressés, tandis que le Borussia Dortmund garderait également un œil attentif sur le dossier.

Du côté de Marseille, un nouveau prêt semble aujourd’hui totalement exclu. Les dirigeants olympiens ne devraient pas chercher à conserver un joueur qui n’a jamais trouvé sa place dans le système marseillais. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 40 millions d’euros, alors que son contrat avec Arsenal court jusqu’en 2030.