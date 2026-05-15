OM Mercato : Greenwood a fait une grosse annonce aux dirigeants marseillais

Mason Greenwood a exprimé son souhait de poursuivre l’aventure avec l’OM auprès de sa direction, dans un contexte où son avenir était pourtant annoncé incertain sur le marché des transferts.

Mais de quoi sera fait l’avenir de Mason Greenwood à l’OM ? Selon les informations du journaliste @Z_hakos sur X, l’attaquant anglais a fait part à sa direction de son envie de continuer l’aventure sous le maillot olympien, alors que son nom circule avec insistance sur le marché des transferts.

Présent cette semaine lors de la cérémonie des Trophées UNFP à Paris, le joueur de 24 ans avait déjà laissé entendre qu’il se sentait bien dans le projet marseillais et qu’il n’envisageait pas un départ immédiat. Une position désormais confirmée en interne, où Greenwood aurait clairement exprimé sa volonté de rester à l’OM pour la suite de son contrat.

Un joueur courtisé mais attaché au projet marseillais

Auteur d’une saison très remarquée avec Marseille, l’ancien de Manchester United a rapidement retrouvé un statut de cadre offensif en Ligue 1. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment la Juventus, l’Atlético Madrid ou encore le Borussia Dortmund, qui suivent sa situation de près.

Malgré cet intérêt, Greenwood semble privilégier la stabilité. Arrivé à Marseille en 2024, il s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs du projet sportif, dans une équipe en reconstruction et en quête de régularité. Malgré tout, plusieurs rumeurs laissent entendre que l’attaquant agace réellement en interne, et qu’il a déjà la tête ailleurs.

L’OM face à une décision stratégique

Cette prise de position du joueur intervient à un moment clé pour l’OM. Le club doit gérer à la fois ses ambitions sportives et les sollicitations importantes pour ses cadres. Sur le plan financier, on sait que le club a la pression et doit impérativement vendre avant la date butoir du 30 juin, avec l’intégralité de l’effectif à vendre. Au total, près de 100 millions d’euros de ventes sont espérées, et Greenwood représente tout de même la plus grosse valeur marchande du club.

Dans ce contexte, la volonté affichée de Greenwood mais aussi ce fameux objectif pourrait peser dans les discussions internes autour de son avenir. Reste désormais à savoir si l’OM décidera de s’appuyer sur lui comme élément central de son projet ou s’il sera tenté d’écouter les offres venues de l’étranger.