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FRANCE

Real Madrid Pérez a démasqué la taupe du vestiaire, l’OM l’a échappé belle ! 

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 12:30
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Le Real Madrid en crise

Une ancienne cible de l’OM au mercato serait la taupe du vestiaire du Real Madrid. 

Le climat reste extrêmement tendu au Real Madrid. Entre résultats sous pression, tensions internes et luttes d’influence en coulisses, Florentino Pérez tente de garder le contrôle d’un vestiaire agité. Et cette fois, le président madrilène aurait décidé de frapper fort après une fuite très sensible dans la presse espagnole.

Une affaire explosive autour du vestiaire du Real Madrid

Ces derniers jours, plusieurs médias ibériques ont évoqué une altercation musclée entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Une information qui aurait fortement irrité la direction madrilène, davantage préoccupée par la fuite elle-même que par l’incident en interne.

Présent devant les médias, Florentino Pérez a d’ailleurs laissé entendre que le club savait désormais qui avait transmis l’information à la presse.

Le nom de Dani Ceballos ressort

Selon plusieurs échos relayés en Espagne, notamment par Estadio Deportivo, le nom de Dani Ceballos reviendrait avec insistance dans cette affaire. Le milieu espagnol, déjà annoncé partant à plusieurs reprises ces dernières saisons, se retrouve désormais au centre d’un dossier extrêmement sensible en interne.

Ce rebondissement résonne également du côté de l’OM. Par le passé, Dani Ceballos avait été associé à plusieurs rumeurs autour du club phocéen lors des mercatos précédents. Mais au vu du contexte actuel au Real Madrid, certains observateurs estiment aujourd’hui que Marseille a peut-être évité un dossier potentiellement explosif pour son vestiaire.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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