Si Grégory Lorenzi semble le grand favori pour devenir le futur directeur sportif de l’OM, une idole des supporters marseillais est candidat.

Le dossier du futur directeur sportif de l’OM prend une tournure inattendue. Alors que Grégory Lorenzi semble tenir la corde pour succéder à Medhi Benatia dans l’organigramme marseillais, une autre piste beaucoup plus symbolique vient de s’ouvrir : celle d’une ancienne idole du club : Steve Mandanda.

Une candidature surprise de Mandanda

Interrogé par RMC Sport, l’ancien gardien emblématique de l’OM a clairement affiché ses ambitions pour l’après-carrière. Sans détour, il a reconnu se sentir prêt pour un rôle de dirigeant : « C’est un métier que je veux faire. Aujourd’hui, je pense que c’est là où je me sentirai le plus à l’aise en tant que dirigeant. »

Une déclaration forte qui résonne forcément auprès des supporters marseillais, très attachés aux figures historiques du club.

Une option symbolique dans la réflexion de l’OM ?

Si le club phocéen privilégie pour l’instant un profil plus structuré et expérimenté comme Lorenzi, cette sortie médiatique relance une piste plus émotionnelle sans doute pour l’avenir. L’idée de confier un rôle clé à une ancienne légende du club pourrait séduire une partie des supporters marseillais, même si son inexpérience dans le domaine semble repousser cette candidature à plus tard.

Ce type de candidature illustre bien le dilemme actuel du club : trouver un équilibre entre identité marseillaise forte et organisation moderne capable de rivaliser au plus haut niveau. Si l’ancien portier affiche sa motivation et son attachement au club, la direction marseillaise devra trancher entre symbole et efficacité opérationnelle. Le feuilleton du futur directeur sportif de l’OM est donc loin d’être terminé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)