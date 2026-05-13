OM : Le point sur les 5 pistes pour le futur coach, une option déjà abandonnée !

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille continue d’explorer de nombreuses pistes pour son futur entraîneur et un nouveau nom commence sérieusement à prendre de l’ampleur ces dernières heures : Adi Hütter.

L’ancien coach de AS Monaco apparaît désormais comme une alternative crédible dans l’esprit des dirigeants marseillais, alors que le flou reste total autour du futur banc olympien.

Plusieurs profils étudiés par l’OM

Depuis plusieurs semaines, de nombreux techniciens sont associés à l’OM. Parmi les pistes françaises évoquées, on retrouve notamment Bruno Génésio, Christophe Galtier ou encore Éric Roy.

À l’étranger, le profil de Sergio Conceição a également beaucoup circulé du côté de Marseille.

Mais selon les dernières informations relayées par L’Équipe, Adi Hütter serait désormais une option prise très au sérieux en interne. Son expérience en Ligue 1 avec Monaco ainsi que son profil offensif plaisent particulièrement.

Éric Roy, une piste totalement refroidie

Pendant ce temps, la tendance semble totalement s’inverser concernant Éric Roy. Longtemps cité parmi les favoris potentiels, l’actuel coach brestois serait désormais très loin de Marseille.

En cause notamment : ses relations jugées très fraîches avec Grégory Lorenzi, pressenti pour devenir le futur directeur du football olympien.

Le spécialiste mercato Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs clairement refroidi cette rumeur sur les réseaux sociaux :

« Mais ne les écoutez pas… impossible pour Roy. » « Pas Roy… ce n’est plus possible avec Lorenzi. »

Des propos qui confirment une tendance de plus en plus forte : la piste Éric Roy semble aujourd’hui quasiment abandonnée.

Mais ne les écoutez pas… impossible pr Roy & dire cela c’est méconnaître les relations — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 12, 2026

Hütter, le profil qui peut relancer l’OM ?

Avec son expérience européenne, son passage remarqué en Ligue 1 et sa capacité à faire progresser des effectifs offensifs, Adi Hütter pourrait représenter un choix séduisant pour l’OM.

Reste désormais à savoir si le technicien autrichien sera réellement la priorité du futur projet marseillais ou simplement une alternative parmi plusieurs profils encore étudiés en coulisses.

Une chose est sûre : à Marseille, le dossier du futur entraîneur est en train de totalement s’emballer.