OM : l’énorme appel du pied de Mason Greenwood à Grégory Lorenzi !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Alors que son avenir semblait déjà s’écrire loin de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a surpris tout le monde avec une déclaration qui risque de faire énormément parler du côté de Marseille.

Annoncé parmi les principaux candidats à un départ cet été, l’attaquant anglais a pourtant laissé entendre qu’il pourrait bien poursuivre l’aventure olympienne. Un discours qui pourrait faire réfléchir la future direction sportive incarnée par Grégory Lorenzi.

Greenwood, la plus grosse valeur marchande de l’OM

Auteur d’une saison encore impressionnante sous les couleurs marseillaises, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif olympien. Avec 16 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, l’ancien joueur de Manchester United a confirmé tout son talent.

Déjà très performant lors de sa première saison, où il avait notamment terminé co-meilleur buteur du championnat aux côtés d’Ousmane Dembélé, Greenwood continue d’afficher des statistiques de très haut niveau.

Sa présence dans le onze type de Ligue 1 dévoilé hier soir vient d’ailleurs récompenser une régularité offensive impressionnante.

Une déclaration qui relance totalement le dossier

Mais au-delà de ses performances sportives, c’est surtout sa prise de parole qui a marqué les esprits. Interrogé après la cérémonie, Mason Greenwood a lancé un message très clair :

“La Ligue 1 est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère rester.”

Quelques heures plus tôt, l’attaquant anglais avait déjà fait réagir les supporters avec un sourire et un simple :

“Allez l’OM.”

Des mots simples, mais qui résonnent fortement dans un contexte où son avenir semblait de plus en plus incertain.

🚨 Mason Greenwood :



"J'espère rester !



La L1 est l'un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué."



[@ATS_fr] pic.twitter.com/OWn9co2muO — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 12, 2026

Grégory Lorenzi prêt à tenter le pari ?

Avec sa valeur marchande énorme, Mason Greenwood représente une opportunité financière majeure pour l’OM cet été. Une vente pourrait permettre au club marseillais de récupérer une somme colossale afin de reconstruire une partie de l’effectif.

Mais ces déclarations pourraient bien rebattre les cartes. Le futur patron du sportif, Grégory Lorenzi, pourrait être tenté de conserver un joueur capable de faire basculer une saison à lui seul.

Reste désormais à savoir si l’OM privilégiera l’aspect économique… ou le choix sportif avec la volonté de bâtir autour de l’un des meilleurs joueurs du championnat.