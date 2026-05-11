OM : Lorenzi cible déjà deux gros noms pour l’après Habib Beye !

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L’Olympique de Marseille prépare déjà un énorme tournant pour la saison prochaine. Alors qu’Habib Beye ne devrait plus être l’entraîneur de l’OM dans les prochains mois, les premières pistes sérieuses commencent à émerger… et elles ont de quoi faire réagir les supporters marseillais.

Avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi pour succéder à Medhi Benatia à la tête du sportif, deux noms très séduisants seraient déjà présents dans la shortlist olympienne : Bruno Genesio et Sergio Conceição.

Deux profils expérimentés, capables de relancer un OM en pleine reconstruction.

Habib Beye plus que jamais sur le départ

Ce n’est désormais plus vraiment un secret : sauf énorme retournement de situation, Habib Beye ne devrait pas poursuivre l’aventure à Marseille.

Malgré quelques soutiens encore présents autour du club, les résultats et surtout les énormes tensions de cette saison ont fragilisé sa position.

L’OM prépare donc activement un nouveau cycle avec un changement important à tous les étages.

Et Stéphane Richard, qui pousserait fortement pour installer Grégory Lorenzi comme nouveau patron du sportif, aurait déjà commencé à réfléchir au futur entraîneur marseillais.

Genesio et Conceição dans la shortlist !

Selon les informations relayées par Le Petit OM, deux noms ressortent déjà très clairement dans les discussions internes : Bruno Genesio et Sergio Conceição.

Deux profils très différents mais particulièrement attractifs sur le papier.

Bruno Genesio possède l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 et d’avoir régulièrement obtenu des résultats solides avec des effectifs parfois limités, notamment à Rennes et à Lille.

Sergio Conceição représente quant à lui un profil beaucoup plus explosif et ambitieux. Son tempérament, son intensité et son expérience européenne séduiraient énormément en interne.

Mais un énorme problème existe dans ce dossier.

Les 2 sont dans la shortlist, Conceicao + staff c'est très cher et donc nécessite de gros efforts… https://t.co/BidUqlrg0S — LePetitOM (@LePetitOM) May 10, 2026

Conceição, un rêve très coûteux pour Marseille

Toujours selon Le Petit OM, Sergio Conceição et son staff coûteraient extrêmement cher à l’Olympique de Marseille.

Et dans le contexte économique actuel du club, un tel dossier nécessiterait de gros sacrifices financiers.

Car en coulisses, l’OM préparerait surtout… une importante cure d’austérité.

L’OM se prépare à serrer la ceinture

Sans qualification européenne majeure et sans nouvel investisseur, Marseille ne pourra plus se permettre certaines folies du passé.

Le projet actuel serait clairement orienté vers une réduction des dépenses et un contrôle beaucoup plus strict des finances.

Les gros investissements à 20 ou 30 millions d’euros sur un joueur pourraient devenir impossibles dans les prochains mois.

« La base, c’est un projet austérité. »

Une phrase qui résume parfaitement la nouvelle réalité économique olympienne.

Même en cas de qualification européenne, les moyens resteraient limités. Seule l’arrivée d’un investisseur pourrait totalement relancer les ambitions marseillaises sur le mercato.

Lorenzi déjà sous énorme pression

Si Grégory Lorenzi débarque bien à Marseille, il arrivera avec une pression immense sur les épaules.

Le futur directeur sportif devra réussir plusieurs missions extrêmement compliquées :

trouver un entraîneur capable de relancer le club,

reconstruire un effectif compétitif avec moins de moyens,

calmer les tensions internes,

et surtout redonner une identité claire à un OM totalement instable depuis plusieurs saisons.

Le choix du futur coach sera donc capital.

Et entre la piste réaliste Bruno Genesio et le rêve Sergio Conceição, les supporters marseillais commencent déjà à s’enflammer…