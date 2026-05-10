À LA UNE DU 10 MAI 2026
[16:40]ASSE – Amiens (5-0) : Tanenbaum et Kilmer chahutés par les supporters à Geoffroy-Guichard 
[16:20]RC Lens Mercato : un club de Ligue 1 tente le coup pour Mamadou Sangaré ! 
[16:00]FC Nantes Mercato : grand ménage après la relégation en L2, Anthony Lopes déjà vers un rival de l’ASSE !
[15:40]OM Mercato : Benatia et Balzaretti offrent un nouveau gardien titulaire au futur coach !
[15:20]ASSE Mercato : après Amiens, Kilmer cible un nouveau gardien !
[15:00]Stade Rennais Mercato : les Pinault préparent un mercato dingue cet été, bonne nouvelle pour Lepaul !
[14:40]PSG Mercato : après Doué, Barcola a répondu à l’offre XXL venue d’Angleterre 
[14:20]FC Nantes : après Drouet, des révélations explosives de Molina sur les Kita ce dimanche ! 
[14:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « les barrages pour éviter un deuxième fiasco sous Kilmer Sports en deux ans »
[13:40]Stade Rennais – Paris FC : Haise va tenter un pari risqué dans son onze après la claque à Lyon
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Benatia et Balzaretti offrent un nouveau gardien titulaire au futur coach !

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 15:40
💬 Commenter
Medhi Benatia (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Pas encore parti, Medhi Benatia travaillent de concert pour trouver une première recrue au futur entraîneur de l’OM.

Le mercato de l’OM est déjà lancé en coulisses. Et même avant les décisions finales sur le staff, certains dossiers avancent à grande vitesse. Medhi Benatia et Federico Balzaretti travaillent déjà activement pour préparer l’effectif du futur entraîneur… et une première tendance forte se dessine.

De Lange futur gardien de l’OM ?

Selon La Provence, Jeffrey De Lange pourrait devenir une option très sérieuse pour le poste de gardien titulaire la saison prochaine. Une piste qui surprend forcément, mais qui s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, le profil du portier néerlandais séduit en interne. Ensuite, son salaire nettement inférieur à celui de Geronimo Rulli pèse lourd dans la réflexion de la direction marseillaise, dans un contexte où l’OM cherche aussi à mieux maîtriser sa masse salariale. En interne, Benatia et Balzaretti ont récemment pris contact avec le joueur pour évoquer une possible prolongation et surtout son rôle dans le futur projet. Une manière claire de sonder sa motivation et sa disponibilité pour s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais le dossier est loin d’être simple.

La concurrence est déjà aiguisée 

Car Jeffrey De Lange attire également l’attention d’autres clubs, qui envisagent de lui offrir un statut de numéro 1. Des discussions concrètes auraient déjà été engagées ailleurs, preuve que le gardien ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière. Du côté de l’OM, ce choix potentiel s’inscrit dans une logique plus globale : construire un effectif cohérent, compétitif mais aussi économiquement maîtrisé, dans une période de transition sportive et structurelle. Avec l’arrivée annoncée d’un nouveau projet sportif et la recomposition progressive de l’organigramme, chaque décision de mercato prend une importance particulière. Et celle du gardien pourrait être l’une des premières grandes orientations du futur staff. Reste désormais à savoir si l’OM assumera pleinement ce choix audacieux, ou si la hiérarchie actuelle sera finalement conservée.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot