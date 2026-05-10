Pas encore parti, Medhi Benatia travaillent de concert pour trouver une première recrue au futur entraîneur de l’OM.

Le mercato de l’OM est déjà lancé en coulisses. Et même avant les décisions finales sur le staff, certains dossiers avancent à grande vitesse. Medhi Benatia et Federico Balzaretti travaillent déjà activement pour préparer l’effectif du futur entraîneur… et une première tendance forte se dessine.

De Lange futur gardien de l’OM ?

Selon La Provence, Jeffrey De Lange pourrait devenir une option très sérieuse pour le poste de gardien titulaire la saison prochaine. Une piste qui surprend forcément, mais qui s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, le profil du portier néerlandais séduit en interne. Ensuite, son salaire nettement inférieur à celui de Geronimo Rulli pèse lourd dans la réflexion de la direction marseillaise, dans un contexte où l’OM cherche aussi à mieux maîtriser sa masse salariale. En interne, Benatia et Balzaretti ont récemment pris contact avec le joueur pour évoquer une possible prolongation et surtout son rôle dans le futur projet. Une manière claire de sonder sa motivation et sa disponibilité pour s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais le dossier est loin d’être simple.

La concurrence est déjà aiguisée

Car Jeffrey De Lange attire également l’attention d’autres clubs, qui envisagent de lui offrir un statut de numéro 1. Des discussions concrètes auraient déjà été engagées ailleurs, preuve que le gardien ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière. Du côté de l’OM, ce choix potentiel s’inscrit dans une logique plus globale : construire un effectif cohérent, compétitif mais aussi économiquement maîtrisé, dans une période de transition sportive et structurelle. Avec l’arrivée annoncée d’un nouveau projet sportif et la recomposition progressive de l’organigramme, chaque décision de mercato prend une importance particulière. Et celle du gardien pourrait être l’une des premières grandes orientations du futur staff. Reste désormais à savoir si l’OM assumera pleinement ce choix audacieux, ou si la hiérarchie actuelle sera finalement conservée.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)