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OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL : coup de tonnerre pour les droits TV, Canal+ de retour ?

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 14:40
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Maxime Saada

Dans les colonnes de L’Équipe, Maxime Saada s’est dit favorable à la distribution de la chaîne Ligue 1+ dès la saison prochaine sur Canal+.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Maxime Saada a une nouvelle fois tendu la main à la LFP concernant la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. Le président de Canal+ s’est dit toujours prêt à distribuer la chaîne Ligue 1+ malgré les tensions persistantes avec la LFP.

« Je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir »

« Des contentieux, LFP Media en a avec certains de ses distributeurs comme Free. Elle a pourtant signé un accord avec cet opérateur. Pourquoi ne pas avoir voulu signer avec Canal, je n’en ai toujours pas compris la vraie raison. En tout cas, je suis toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison à venir », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient dans un contexte toujours extrêmement tendu autour des droits TV du football français. En conflit avec la LFP depuis l’épisode Mediapro et l’arrivée d’Amazon Prime Video sur la Ligue 1, Canal+ estime avoir été lésé par la LFP. Depuis, les relations entre les deux parties restent très froides, même si cette sortie de Maxime Saada pourrait marquer le début d’un rapprochement entre Canal+, la Ligue 1 et sa future chaîne.

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