ASSE : gros coup dur pour Larsonneur, Maubleu titulaire contre Amiens !

Philippe Montanier a annoncé plusieurs joueurs incertains pour le match de l’ASSE face à Amiens. Et selon nos informations, c’est Brice Maubleu qui gardera les buts de l’ASSE.

À quelques heures d’un rendez-vous capital dans la saison de l’AS Saint-Étienne, la tension monte d’un cran dans le Forez. Opposés à Amiens lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2, les Verts abordent cette rencontre décisive dans un contexte particulièrement délicat. Philippe Montanier doit composer avec une cascade de blessures et d’incertitudes, dont une absence majeure : Gautier Larsonneur ne devrait pas tenir sa place dans les buts stéphanois.

Larsonneur touché à un genou

Le gardien breton, pièce essentielle du renouveau de l’ASSE cette saison, souffre d’un genou depuis le déplacement à Rodez. Selon nos informations, il est désormais trop juste pour débuter cette affiche sous haute pression. C’est donc Brice Maubleu qui devrait être titularisé face à Amiens dans un match qui pourrait déterminer l’avenir immédiat du club stéphanois.

Philippe Montanier face à une avalanche de forfaits

Présent en conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier n’avait pas caché ses inquiétudes concernant l’état physique de son effectif. L’entraîneur de l’ASSE a officialisé plusieurs absences importantes pour cette dernière journée de championnat.

Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Paul Eymard, Nadir El Jamali, Marten-Chris Paalberg et Chico Lamba sont d’ores et déjà forfaits. Une liste déjà conséquente à laquelle s’ajoutent plusieurs joueurs incertains : Kévin Pedro, Aïmen Moueffek, Zuriko Davitashvili et Julien Le Cardinal.

Si Montanier s’est montré relativement optimiste concernant Pedro et Le Cardinal, la situation de Larsonneur apparaît beaucoup plus préoccupante. Le gardien stéphanois devrait même passer des examens médicaux dans les prochains jours afin de déterminer la gravité exacte de sa blessure au genou.

Cette accumulation de pépins physiques tombe au pire moment pour une équipe de Saint-Étienne qui joue encore gros dans cette fin de saison haletante.

Davitashvili préservé avant d’éventuels barrages ?

Autre dossier sensible : celui de Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien a repris le ballon ces dernières heures mais reste diminué physiquement. Philippe Montanier pourrait choisir la prudence avec son joueur offensif afin d’éviter une rechute.

Car du côté de l’ASSE, tout le monde garde déjà un œil sur une éventuelle suite de saison. En cas de scénario défavorable samedi soir, Saint-Étienne pourrait encore devoir passer par les barrages pour espérer retrouver la Ligue 1.

Dans ce contexte, prendre des risques inconsidérés avec certains cadres ne semble pas envisagé par le staff stéphanois.

Une chose est sûre : malgré les blessures et les nombreuses incertitudes, les Verts devront trouver les ressources mentales pour répondre présent contre Amiens. Dans un Geoffroy-Guichard qui promet d’être incandescent, l’ASSE joue peut-être l’un des matchs les plus importants de son histoire récente.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2