ASSE : Montanier met une grosse pression à ses joueurs pour la montée

L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, était présent ce jeudi midi en conférence de presse à deux jours de la réception d’Amiens.

L’AS Saint-Étienne va jouer ce dimanche (21h) contre Amiens le match le plus important de sa saison. Toujours troisièmes du classement à l’aube de cette 34e et dernière journée de Ligue 2, les Verts devront impérativement s’imposer face à la lanterne rouge et espérer un faux pas du Le Mans FC, deuxième, sur la pelouse du SC Bastia pour décrocher une montée directe en Ligue 1.

Présent ce jeudi en conférence de presse avant cette rencontre décisive, Philippe Montanier a évoqué son futur adversaire et cette course à la montée, mettant la pression à ses joueurs.

« On ne peut pas faire mieux que gagner »

« Amiens n’a pas de pression, ça va être encore plus compliqué pour nous. Ils ont souvent perdu de justesse et n’ont pas, si l’on prend leur effectif et certaines de leurs performances, le visage d’un dernier. (…) Nous, on doit retrouver ce qu’on a fait de positif. On a su le faire, on est capables de le refaire. On ne peut pas faire mieux que gagner. Le reste ne dépend pas de nous. (…) On a une opportunité incroyable d’avoir encore cette possibilité après trois défaites de rang. À nous d’être prêts à la saisir », a confié l’entraîneur stéphanois devant les journalistes.