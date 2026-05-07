ASSE : les Ultras ont rassuré Montanier avant Amiens, l’embrouille à Rodez est une affaire classée !

La tension était à son maximum autour de AS Saint-Étienne après la terrible désillusion vécue sur la pelouse de Rodez Aveyron Football. Battus 2-1 dans un match capital pour la montée, les Verts ont concédé une troisième défaite consécutive qui a provoqué une énorme colère chez les supporters stéphanois. Mais c’est surtout la scène survenue après le coup de sifflet final qui a marqué les esprits.

Devant le parcage visiteurs, Philippe Montanier avait perdu son calme face à certains ultras. Le coach stéphanois, très remonté, avait dû être retenu par ses joueurs pour éviter une altercation plus sérieuse avec plusieurs supporters. Quelques jours plus tard, l’entraîneur de l’ASSE a décidé de désamorcer la crise en rencontrant les Magic Fans. Et visiblement, cette réunion a totalement changé l’atmosphère avant le rendez-vous décisif contre Amiens…

Montanier revient sur le clash de Rodez

Après la rencontre à Rodez, Philippe Montanier n’avait pas cherché à fuir ses responsabilités. Lucide sur la prestation catastrophique de son équipe, l’entraîneur des Verts avait néanmoins refusé certaines accusations venues des tribunes.

« On n’a pas été bons, ça oui. Mais dire qu’on a triché, non. Je ne peux pas accepter ça », avait-il lancé au bord de la pelouse.

Très marqué par la violence des échanges, le technicien stéphanois avait aussi tenu à rappeler que son équipe n’avait jamais abandonné malgré la pression énorme autour du club.

« Même à 2-0, les joueurs ont continué à pousser. On revient à 2-1, on tente encore jusqu’au bout. Une équipe qui triche ne réagit pas comme ça », avait-il expliqué après la rencontre.

Des propos qui traduisaient surtout la frustration d’un entraîneur conscient que l’ASSE venait peut-être de laisser passer une occasion immense dans la course à la Ligue 1.

« Les supporters nous soutiennent toujours » : Montanier apaise les tensions

Conscient que la fracture avec les ultras pouvait devenir dangereuse avant la dernière journée, Philippe Montanier a rapidement pris l’initiative d’une rencontre avec les groupes de supporters. En conférence de presse ce jeudi, le coach stéphanois a longuement évoqué cet échange organisé avec les Magic Fans.

« Les supporters nous ont toujours soutenus. Ils ne sont pas contents quand on perd, ils sifflent et c’est logique. Mais ils nous soutiennent toujours même dans les moments difficiles. C’est une force pour nous », a d’abord insisté Montanier.

Le technicien des Verts a également rappelé qu’il avait toujours voulu maintenir le dialogue avec les supporters depuis son arrivée à Saint-Étienne.

« J’avais rencontré tous les groupes de supporters à mon arrivée. On avait eu un très bon échange. C’était important de se revoir après notre embrouille à Rodez », a-t-il confié.

L’ancien entraîneur de Toulouse et de Lens a surtout tenu à remercier les ultras stéphanois pour leur attitude lors de cette réunion organisée en début de semaine.

« Ça a été très constructif. Je les remercie. Ils nous ont assurés de leur soutien inconditionnel, ce qui est forcément appréciable », a expliqué Montanier.

Des déclarations fortes qui montrent que le dialogue n’est pas rompu entre le vestiaire stéphanois et ses supporters malgré la crise actuelle.

L’ASSE joue sa saison contre Amiens

Désormais, tous les regards sont tournés vers le match contre Amiens. Malgré cette série noire, l’ASSE peut encore croire à une montée directe en Ligue 1 grâce au faux pas récent de Le Mans FC face à Reims.

Le scénario est toutefois très précis : les Verts devront battre Amiens avec au moins deux buts d’écart tout en espérant que Le Mans ne gagne pas à Bastia.

Philippe Montanier veut croire que son groupe saura répondre présent dans ce rendez-vous sous très haute pression. Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant, les Verts joueront bien plus qu’une simple rencontre de championnat. Entre rêve de montée, pression populaire et climat explosif, cette dernière journée pourrait marquer un tournant majeur dans la saison de l’ASSE.