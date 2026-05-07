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FRANCE

OM : c’est confirmé pour Christophe Galtier !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 13:00
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Christophe Galtier

C’est confirmé, Christophe Galtier serait très emballé à l’idée de devenir le nouveau coach de l’OM.

Alors que l’Olympique de Marseille s’active déjà en coulisses pour trouver un nouvel entraîneur afin de succéder à Habib Beye, le club phocéen aurait reçu en quelque sorte la candidature de Christophe Galtier. Comme révélé par La Minute OM, l’ancien coach du Paris Saint-Germain, désormais en poste au NEOM SC, en Arabie saoudite, serait en effet très intéressé par l’idée de débarquer sur le banc marseillais.

Venir à l’OM, Galtier n’attend que ça

Une information confirmée par La Tribune Olympienne. « Christophe Galtier est extrêmement intéressé pour venir à l’Olympique de Marseille. Apparemment, il n’attend que ça, les valises sont prêtes », a assuré le suiveur du club phocéen dans sa dernière vidéo YouTube.

Natif de Marseille et passé à l’OM en tant que joueur entre 1982 et 1987, puis entre 1995 et 1997, Christophe Galtier a régulièrement vu son nom être associé au club phocéen ces dernières années, mais ne s’est toutefois encore jamais assis sur le banc de l’Olympique de Marseille.

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