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FRANCE

PSG Mercato : coup de théâtre pour la première recrue annoncée de l’été !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 12:20
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Luis Campos et Luis Enrique

Le PSG ne serait en réalité pas prêt à accélérer pour s’attacher les services d’Aleksey Bratrakov (Lokomotiv Moscou).

Selon la presse russe, le Paris Saint-Germain compterait prochainement passer à l’action pour recruter Aleksey Bratrakov. Luis Campos devrait ainsi aller à Moscou pour poursuivre les pourparlers concernant le jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou et un transfert vers Paris serait envisagé une fois la campagne de UEFA Champions League terminée.

Le PSG pas aussi chaud que ça sur Batrakov ?

Mais le compte X @PSGInside_Actu ne donne pas le même son de cloche dans ce dossier. D’après le suiveur du PSG, le champion d’Europe en titre surveillerait bien Aleksey Batrakov, sans pour autant envisager une offensive immédiate.

« Le club parisien se serait renseigné sérieusement sur le profil du milieu offensif ces derniers mois. Des recruteurs du PSG auraient supervisé plusieurs rencontres du joueur récemment afin d’évaluer son évolution et son potentiel à moyen terme. Néanmois, aucune offre officielle n’a été formulée. Et surtout, Paris n’a actuellement pas l’intention de passer à l’action dans l’immédiat. Le dossier reste donc à un stade d’observation, une pratique courante pour la cellule de recrutement parisienne qui anticipe régulièrement l’avenir », a expliqué le compte X @PSGInside_Actu.

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