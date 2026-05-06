Côté PSG, la possibilité de voir un non milieu de formation démarrer la demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich existe.

Le PSG pourrait réserver une surprise de taille au moment du coup d’envoi face au Bayern Munich. À l’approche de la demi-finale de Ligue des Champions, une incertitude importante plane sur le onze de Luis Enrique. Le point central concerne Fabian Ruiz, dont la condition physique ne permettrait pas d’envisager une rencontre complète à haute intensité.

Luis Enrique réfléchit encore

Selon José Barroso de L’Équipe, le milieu espagnol n’est pas encore en mesure d’enchaîner 90 minutes à son meilleur niveau. Une conséquence directe de sa longue absence entre mi-janvier et mi-avril, liée à des douleurs chroniques à la rotule. Même s’il ne souffre plus, le manque de rythme reste évident. Un constat qui complique les plans du staff du PSG, alors que l’Espagnol est habituellement un joueur important dans l’équilibre du milieu. Capable d’apporter du contrôle et de la justesse technique, il reste néanmoins diminué dans sa capacité à répéter les efforts.

Le PSG déficient au milieu

Dès lors, deux options principales seraient étudiées pour compléter ou remplacer le dispositif dans l’entrejeu : Lucas Beraldo ou Désiré Doué. Une alternative qui surprendrait dans un tel contexte européen. Le premier, défenseur de formation, apparaît comme une option plus improbable dans un rôle aussi exposé. Le second, en revanche, dispose d’un profil plus dynamique, capable d’apporter du volume et de l’intensité au milieu de terrain, même s’il n’est pas un spécialiste du poste.

Un match entre Ruiz, Doué et Beraldo !

« La question de sa titularisation demeure, indique Barroso. A priori, cela se joue entre lui, Lucas Beraldo et Désiré Doué qui a le volume pour tenter de faire le match au milieu. » Luis Enrique se retrouve donc face à un dilemme important dans un match où chaque détail peut peser lourd. Entre gestion physique, équilibre tactique et intensité face au Bayern Munich, le choix du milieu de terrain pourrait devenir l’un des tournants de cette demi-finale. Une chose est sûre : au Parc comme dans les tribunes, le onze de départ du PSG sera scruté avec une attention maximale jusqu’au dernier moment.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League