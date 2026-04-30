PSG : Hakimi out, Luis Enrique prépare une énorme surprise dans son onze contre le Bayern

Alors que le forfait d’Achraf Hakimi est acté mercredi à Munich (21h), Luis Enrique réfléchit à l’inclusion d’un joueur surprise dans son onze en demi-finale retour de Ligue des Champions.

Coup dur confirmé pour le PSG avant la demi-finale retour de Ligue des Champions à Munich (mercredi, 21h). Achraf Hakimi est forfait, obligeant Luis Enrique à revoir entièrement ses plans pour un match sous très haute tension face au Bayern. Mais loin de subir, le coach du PSG réfléchit déjà à plusieurs ajustements tactiques… dont une surprise possible dans le onze de départ.

Beraldo encore au milieu ?

Selon L’Équipe, Warren Zaïre-Emery est le favori pour remplacer Hakimi sur le flanc droit. Un choix logique sur le plan de la discipline et de l’équilibre, même si cela modifie profondément les habitudes offensives du PSG. Le milieu français pourrait ainsi être utilisé dans un rôle hybride, capable d’apporter du volume tout en sécurisant le couloir face à l’intensité bavaroise. Au cœur du jeu, Luis Enrique dispose de plusieurs options autour du duo Vitinha – João Neves, déjà considéré comme la base du système parisien.

Fabian Ruiz est attendu pour retrouver du temps de jeu dès le week-end face à Lorient, mais son profil pourrait aussi être utile dans un contexte européen plus maîtrisé. Lucas Beraldo fait également partie des solutions envisagées, même si son utilisation dans un match d’une telle intensité reste entourée d’un doute, notamment sur les phases défensives sans ballon.

La surprise Désiré Doué ?

Mais l’option la plus intrigante reste celle de Désiré Doué. Le jeune talent du PSG pourrait être aligné dans un rôle de relayeur avancé, derrière un trio offensif composé de Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola.

Un choix audacieux qui offrirait davantage de créativité et de projection vers l’avant, mais qui pourrait aussi exposer le PSG dans les transitions face à un Bayern toujours redoutable dans ce domaine. Réponse mercredi sur les coups de 20h.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League